Bil kørte op bagi mørkelagt traktor på hovedvej

MORS:Tirsdag først klokken knap 17.45 kørte en bil op bag i en traktor på Hovedvej 26 Vilsundvej på Mors.

Vejen var en overgang spærret for trafik, og der var lavet omkørsel, mens politi og redning fik ryddet op på stedet.

Ifølge Midt- og Vestjyllands Politi skyldes trafikuheldet, at en traktor, formentlig uden lys bagpå, blev påkørt bagfra af en personbil på Vilsundvej. Traktoren væltede og lækkede i den forbindelse diesel.

Tæt tåge har sandsynligvis været årsagen til, at bilisten ikke har haft en chance for at se traktoren på hovedvejen, hvor det er tilladt at køre 90 km/t.

Fører af traktoren blev lettere tilskadekommen, mens bilisten slap uskadt.

Det kunne dog være gået meget værre, hvis bilisten var blevet ramt af den palleløfter, som traktoren havde spændt bagpå.