Hul igennem til Arne-pension: Håb for afviste ansøgere

NORDJYLLAND:Hvis du er landmand, har søgt om den såkaldte Arnepension - eller som den faktisk hedder Tidlig Pension - og har fået afvist anbefalinger fra den praktiske landmandsuddannelse tilbage fra 70'erne og 80'erne som dokumentation for anciennitet på arbejdsmarkedet, så er der håb, om at du alligevel kan få Arnepension.

Det oplyser socialkonsulent Mette Neist fra LandboNord.

Der er nemlig kommet nye retningslinjer for godkendelse af anciennitet, der er altafgørende for tildeling af Arnepensionen.

Kravene for at få tidlig pension Hvis du er født før 1965, er kravene for at få tidlig pension - altså før folkepensionsalderen som er 67 år - følgende:

Du skal kunne dokumentere 42 år på arbejdsmarkedet, så kan du gå på tidlig pension et år før din pensionsalder.

Du skal kunne dokumentere 43 år på arbejdsmarkedet, så kan du gå på tidlig pension to år før din pensionsalder.

Du skal kunne dokumentere 44 år på arbejdsmarkedet, så kan du gå på tidlig pension tre år før din pensionsalder.

Der regnes ikke i decimaler eller halve år - kun hele år, og der rundes af, så kan du f.eks. kun dokumentere 42,5 år, så gælder reglerne for 42 år. VIS MERE

- Jeg har haft flere landmænd, der i forbindelse med deres praktik i landbruget har fået anbefalinger af de landmænd, de var i praktik hos, og jeg har derfor klaget over det på deres vegne, og derefter er der kommet nye retningslinjer, som siger, at landmænd, der har disse anbefalinger, kan få dem godkendt som en del af den anciennitet, de skal have for at blive godkendt til Tidlig Pension, forklarer Mette Neist.

Så hun har en opfordring til landmænd, der været i kontakt med hende om deres sag eller selv har søgt om Tidlig Pension, men fået afslag på grund af manglende anciennitet på arbejdsmarkedet.

- Tag kontakt til mig eller ank selv jeres sag, lyder det.

De ansøgere, som har fået afvist anbefalingerne fra den praktiske landmandsuddannelse som dokumentation for anciennitet på arbejdsmarkedet, kan nemlig med held anke og derefter måske få tilkendt tidlig pension.

Få din sag vurderet igen

Gennem 1970'erne og 1980'erne blev dokumentationen for den praktiske landmandsuddannelse udformet på et fortrykt skema – en anbefaling. Anbefalingerne skulle gemmes med henblik på senere udstedelse af landbrugserhvervets uddannelsesbevis.

-Siden der blev åbnet for muligheden for at ansøge om Tidlig Pension den 1. august 2021, har jeg flere gange stødt på anbefalingerne. Adskillige gange er disse blevet indsendt til Tidlig Pension som yderligere dokumentation for optjent anciennitet. Anbefalingerne er hidtil blevet afvist, idet de ikke angiver timetal eller lønoplysninger og derfor ikke opfylder dokumentationskravet, siger socialkonsulenten hos LandboNord.

Derfor anslår Mette Neist, at der sidder flere landmænd derude, som med fordel kan få deres sag vurderet igen. Udbetaling Danmark har nemlig, blandt andet på anmodninger fra Mette Neist, åbnet op for, at anbefalingerne alligevel kan tælle med som dokumentation, hvis man har gennemført uddannelsen til landmand.

- Tilbage i 70'erne og 80'erne var det et krav for at blive optaget på uddannelsen, at man havde et vist antal års praktisk erfaring. Det var der desværre ingen af de landmænd, hvis sager jeg havde med at gøre, der havde fortalt mig. Da jeg blev opmærksom på det krav, lavede vi en klagesag, og det er det, som Udbetaling Danmark nu er blevet opmærksom på. Det betyder, at den praktiske erfaring nu opfattes som en del af uddannelsesforløbet og dermed kan indgå i beregningen af ancienniteten, siger Mette Neist.

Mette Neist opfordrer derfor til, at hvis du har gennemført landmandsuddannelsen, men fået afvist dine anbefalinger, så skal du få din sag genoptaget. Der kan være helt op til tre års yderligere anciennitet at hente, hvis du har gennemført uddannelsen, fastslår socialkonsulenten.

Hun har i øvrigt yderligere en ændring, som hun skubber på for at få Udbetaling Danmark og dermed Beskæftigelsesministeriet til at acceptere.

Uretfærdigt med krav om overskud

- Jeg synes, at det er helt forkert, at selvstændige - det være sig landmænd, den lille tømrermester, malermester eller lignende - skal kunne dokumentere et årligt overskud i deres virksomhed svarende til laveste dagpengesats. Ellers får de ikke fuld anciennitet for deres arbejde det år, hvor overskuddet ikke har været stort nok eller hvor der har været et underskud i deres virksomhed. Det synes jeg er uretfærdigt, for trods underskud har de jo arbejdet, fastslår socialkonsulenten.

Hun mener, at selvstændige netop vil blive yderligere slidt op på arbejdsmarkedet, fordi de fleste selvstændige vil knokle endnu hårdere på - og dermed have endnu mere brug for en tidlig pension - hvis de har en fornemmelse af, at deres virksomhed ikke giver overskud.

- Det er som om de siger, at bare fordi du er selvstændig, så kan du ikke være slidt op og være berettiget til en Tidlig Pension, fordi du eksempelvis har haft underskud i et antal år, lyder det lidt forarget fra Mette Neist.

Reglen er, at størrelsen på dit overskud i en virksomhed skal svare til kravet for at få dagpenge i det pågældende år.

- Sidste år var kravet til overskud i en selvstændig for at få max dagpenge på 231.000 kroner, så var overskuddet i din virksomhed på 115.000 kroner, så er det bare ærgerligt, så får du blot tildelt et halvt års anciennitet i forhold til Arnepensionen og så fremdeles, forklarer socialkonsulenten.

Det betyder, at mange selvstændige med bare et eller to år med underskud i deres virksomheder - og det forekommer trods alt i et vist omfang - ikke har en jordisk chance for at komme i betragtning til Tidlig Pension, mener Mette Neist.

Til gengæld herfor må eventuelle overskud deles ud over maximalt fem år i perioden.

- Men på 44 år er der ikke mange hverken landmænd eller andre selvstændige, der kan udvise overskud i de 39 af årene, mener Mette Neist.

Hun må foreløbig tage til takke med, at praksis for tildeling af anciennitet trods alt er blevet ændret for landmændene, der under deres uddannelse i 70'erne og 80'erne har været i praktik efter de klagesager, hun har ført.