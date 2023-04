Hund rev sig løs og førte til trafikuheld

SKAGEN:Onsdag aften udviklede en stille aften sig dramatisk i Skagen, da en løssluppen hund førte til, at to biler kolliderede.

Det fortæller vagtchef ved Nordjyllands Politi Karsten Højrup Kristensen.

Uheldet skete på Højensvej klokken 20.15, hvor to kvinder kom gående på fortovet med en hund. På et tidspunkt lykkedes det for hunden at rive sig fri, hvorefter den fortsatte ud på vejen. Her måtte en tysk bil bremse for at undgå at ramme hunden.

- Så bliver den påkørt bagfra, og den her tyske bil er totalskadet nu, siger vagtchefen.

Vagtchefen har endnu ikke oplysninger om, hvor mange personer der befandt sig i de to biler, men ingen skulle være kommet til skade ved uheldet.