Luftede hund og opdagede brand

GISTRUP:Nordjyllands Beredskab rykkede onsdag kl. 15.44 ud til en brand i Gistrup.

Et par hundeluftere havde opdaget, at der kom røg ud fra et skur, efter at have banket på det tilhørende hus.

- De prøver at finde ud af, hvad der er galt og prøver at banke på ved det tilhørende hus, men der er ikke nogen hjemme, så de ringer til os, siger Anders Brosbøl, indsatsleder ved Nordjyllands Beredskab.

Den ældre kvinde, der bor i huset, ankom senere.

Kun skuret blev skadet af ilden. Årssagen til branden er endnu ukendt.

- Hele skuret sodskadet og alt inventar er beskadiget. Noget af konstruktionen er bortbrændt, men taget holder stadig tæt, fortæller indsatslederen.

Han roser hundelufterne, der anmeldte branden.

- De havde spottet, at der var en gasflaske inde i skuret, og det får de sagt videre til mig. Det er en vigtig information for vores sikkerhed, siger han.