Hunden Berta strejfede rundt i halvandet år - nu søger internat efter et hjem til den

MORS:- Berta har det godt, men hun er stadig forsigtig og ikke nem at gå til.

Sådan siger Martin Gade Kristensen, der er indehaver af internat og hundepension Lilleriscenter på Mors.

Her tager de sig af den lille hund, som blev indfanget i Skagen efter at have strejfet rundt i både Tyskland og Danmark i halvandet år.

Berta er blevet undersøgt af en dyrlæge, og det er nu konstateret, at hun ikke er chippet. Dermed er det ikke muligt at finde hundens ejer på den måde - og i det hele taget er det utænkeligt, at Berta vil komme tilbage til ejeren.

- Det løb er kørt. Når ejeren ikke har chippet sin hund og dermed ikke har taget ansvar for den, så har vedkommende heller ikke ønsket at få den igen, fastslår Martin Gade Kristensen.

I stedet er han og det øvrige personale på internatet i færd med at opbygge Bertas selvtillid. Det går langsomt, men det hjælper med kontakt til andre hunde:

- Nogle hunde afviser hun, men andre vil hun gerne. Især min ulvehund er hun glad for, fortæller Martin Gade Kristensen.

Foto: Lilleriscenter

Næste skridt er at finde et nyt hjem til Berta, og det er en ganske særlig person, internatet leder efter:

- Berta er mentalt skadet, så det skal være en person, der har tålmodighed. Vi leder efter en kvinde, for vi har erfaring for, at de har en anden tålmodighed og tone. Berta har det fint nok med mig, men hun knytter sig mere til en af pigerne her på stedet, fortæller Martin Gade Kristensen.

Den nye ejer skal helst gå hjemme og gerne være enlig, så der ikke er megen trafik i hjemmet - og det skal helst ligge på landet. Det skal også være en person med erfaring med hunde og en forståelse for, at Berta aldrig bliver en almindelig familiehund.

- Vi vil meget gerne finde én nu, for hun begynder at knytte bånd til os. Det er både godt og ondt, for jo længere tid, der går, jo mere voldsomt bliver det at skifte igen. Så det er rarest nu, men det kræver altså tålmodighed og tid og tid igen, siger internatets indehaver.

Foto: Lilleriscenter

Han betegner den lille fighter som værende i god foderstand og meget stærk af en lille hund at være, især musklerne bagpå. Men hun har jo også brugt bentøjet meget, som han udtrykker det.