Husk at bruge håndcreme, når du afspritter eller vasker dine hænder

NORDJYLLAND:Masser af sprit og sæbe på hænderne mange gange om dagen. Det er med god grund blevet virkeligheden for os alle i denne Corona-tid. Men vi er blevet så gode til at huske desinfektionen af vore hænder, at hudlæger nu råber vagt i gevær, fortæller hudlæge Carsten Sauer Mikkelsen fra Brønderslev.

- Der er på det seneste sket en meget kraftig stigning i tilfælde af håndeksem. Jeg ser nogle helt forfærdelige tilfælde især hos børn, som jeg tror aldrig ville have udviklet det, hvis ikke de havde lavet afspritning og ekstra håndvask i forbindelse med Corona-situationen, siger han.

Kløe, rødme i hænder, afskalninger og blærer mellem fingrene er de tydeligste symptomer på håndeksem, og der er god grund til at symptomerne alvorligt lyder det fra hudlægen.

- Det er en kronisk tilstand. Når først du har den her tilstand, er det rigtig langsommelig proces at komme tilbage til en tilstand med almindelig hud, og for nogen bliver det en livslang tilstand, siger Carsten Sauer Mikkelsen.

Det er derfor vigtigt at forebygge ved at bruge fed håndcreme, understreger hudlægen.

- Man skal bruge håndcreme mindst to gange om dagen, men meget gerne hver gang man har vasket hænder eller afsprittet, siger Carsten Sauer Mikkelsen.