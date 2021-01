Husker du cluster 5? Den kostede Nordjylland milliarder – måske uden grund

I de seneste dage har statsminister Mette Frederiksen (S) gentaget, at minkmutationen fra efteråret, den såkaldte cluster 5, muligvis kunne have overlevet corona-vaccinerne.

Men har statsministeren nu også ret i det?

Spørgsmålet er på forunderlig vis stadig overset i den offentlige debat om minksagen, hvor andre – og i øvrigt helt berettigede – spørgsmål om grundlovsbrud, Rigspolitiets action card og nedgravning af mink stjæler al opmærksomhed.

Men vi skal huske, at minksagen begyndte med cluster 5. Den var årsagen til, at regeringen i november besluttede at aflive alle mink og lukke ned for syv nordjyske kommuner. Uden cluster 5, intet grundlovsbrud, ingen ubehagelige opringninger fra politi til minkavlere, ingen massegrave med døde mink. Og heller ingen regning på seks milliarder kroner til det nordjyske erhvervsliv. Det var, ifølge en beregning fra Dansk Industri, prisen for at holde de syv kommuner lukkede i 14 dage i november.

Beslutningen om at aflive alle mink og lukke ned for de syv kommuner blev meddelt på et pressemøde den 4. november. Mette Frederiksen åbnede mødet med disse ord:

- Over hele verden, der arbejdes der i måneder, uger og dage på højtryk for at udvikle en vaccine mod coronavirus. Men Statens Serum Institut har altså vurderet, at med den mutation af corona, som vi nu ser i Nordjylland, så kan vi risikere, at effekten af en kommende vaccine bliver svækket eller i værste fald udebliver. Dermed kan muteret virus hos mink have voldsomme negative konsekvenser for hele verdens håndtering af den igangværende pandemi, sagde hun.

To gange i den forløbne uge har statsministeren gentaget på tv, at med risikovurderingen fra Statens Serum Institut var der ingen vej uden om at aflive alle mink og lukke kommunerne ned. Og det er både rigtigt og forkert.

Det er rigtigt, fordi ingen regering ved sine fulde fem kunne sidde en så kraftig advarsel fra sine sundhedsmyndigheder overhørig. Ingen statsminister vil naturligvis risikere at gøre sit land til en paria på linje med den kinesiske by Wuhan, hvor fra corona-pandemien er udsprunget.

Men det er forkert, at cluster 5 indebar en sådan risiko. Det var allerede i de første dage efter pressemødet vurderingen fra WHO, EU's agentur for sygdomsforebyggelse, Lægemiddelstyrelsen og flere danske og internationale eksperter. De afviste, at cluster 5 kunne udgøre en risiko i forhold til vacciner, og eksperter vurderede endda, at cluster 5 sandsynligvis var uddød allerede i august/september. Hvilket de formentlig havde ret i, for der er ikke siden fundet spor af cluster 5 hverken herhjemme eller i udlandet.

På den baggrund er der al mulig grund til at stille spørgsmål ved statsministerens fremstilling af beslutningen fra november og ikke mindst forløbet op til beslutningen:

Hvorfor advarede Statens Serum Institut om et skrækscenarie på linje med Wuhan, når alle øvrige relevante myndigheder og eksperter uden for instituttet – ud fra de selv samme videnskabelige data og i de selv samme dage – kom til en helt anden og langt mindre alarmerende konklusion? Rådførte Statens Serum Institut sig overhovedet med WHO og andre eksterne eksperter? Gjorde regeringen? Og vigtigst af alt: Overreagerede statsministeren, regeringen og de danske myndigheder, da de dekreterede alle mink aflivet og syv kommuner lukket ned?

Folketinget har nedsat en granskningskommission, der fra april skal undersøge minksagen, men spørgsmålet om det videnskabelige grundlag for beslutningen den 4. november er ikke en del af kommissoriet, der alene handler om det mulige grundlovsbrud. Derfor har flere partier med Enhedslistens Peder Hvelplund i spidsen krævet andre aspekter af minksagen undersøgt af advokater. Folketingets udvalg for forretningsorden begyndte i onsdags drøftelser om at få advokatundersøgelser af Rigspolitiets action card, nedgravningen af mink og strategiskiftet i sommer, hvor myndighederne stoppede aflivning af smittede mink. Men også en selvstændig undersøgelse af cluster 5 – og dermed selve grundlaget for regeringens beslutning – indgår i drøftelserne.

Der bør være bred politisk støtte til disse undersøgelser og især det videnskabelige grundlag. Vi kan ikke bare trække på skuldrene over en så vidtgående beslutning, der har lukket et erhverv og kostet nordjyske virksomheder og lokalsamfund et milliardbeløb. Vi må have belyst hele sandheden om cluster 5.