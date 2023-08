Kvinde stikker sin ekskæreste ned

AALBORG:Mandag aften var Nordjyllands Politi til et knivstikkeri i Grønlandskvarteret i Aalborg. Tidligere har det været centrum for en del uroligheder mellem forskellige kriminelle grupperinger, men mandag var det to ekskærester, der var røget i totterne på hinanden.

Det fortæller vagtchef ved Nordjyllands Politi, Jesper Sørensen.

Politiet rykkede ud til Umanakvej klokken 20.03, hvor der var anmeldelse om husspektakler.

- Der er nogle uoverensstemmelser mellem to tidligere kærester. I den forbindelse stikker en 36-årig kvinde en 40-årig mand med en kniv. Manden bliver kørt til Aalborg Universitetshospital som traume, men den seneste oplysning er, at mandens tilstand er stabil, siger Jesper Sørensen.

Kvinden er i løbet af natten blevet afhørt på politigården i Aalborg og er fortsat anholdt sigtet for kvalificeret vold.

- I løbet af formiddagen skal vores jurister afgøre om der er grundlag for at fremstille hende i grundlovsforhør med krav om fængsling, siger Jesper Sørensen.