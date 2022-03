Hvad Aalborg Håndbold kan lære os om at turde drømme stort

Som det første skandinaviske hold nogensinde lykkedes det i denne uge Aalborg Håndbold at vinde sin Champions League-pulje og dermed skrive et lille stykke håndboldhistorie.

En direkte plads i kvartfinalen er sikret, og spørger man både direktør, træner og spillere, er meldingen klar: Vi kan slå alle.

At Nordjyllands håndbold-flagskib vinder kampe på stribe, er nærmest blevet en selvfølgelighed. Vi er – lidt forkælet sat op – blevet vant til det. Det ene mesterskab har afløst det næste, og Aalborg Håndbold kan i disse år ikke kun kalde sig Danmarks bedste håndboldhold, men også et af verdens bedste.

Hvordan gik det lige til?

Sikkert er det, at klubben ikke er kommet sovende til det. Den imponerende opstigen mod verdens håndboldtop er bestemt heller ikke opnået med den sædvanlige nordjyske ”skulle vi nu ikke lige-mentalitet.” Nærmere tværtimod.

Hemmeligheden bag Aalborg Håndbolds succes er ganske enkelt, at man har turdet stile efter at blive de bedste. Og endnu vigtigere: Man har turdet sige det højt.

Anført af direktør Jan Larsen og med en pengestærk ejerkreds i kulissen har Aalborg Håndbold godt og grundigt makuleret den nordjyske ydmyghed.

Væk med floskler som ”vi tager én kamp ad gangen” eller ”vi er bare stolte over at være med.” Fandeme nej. Nu handler det om at vinde og om ultimativt at blive verdens bedste. Intet mindre. Og hvor er det dog forfriskende og befriende.

Det har givetvis krævet lidt mental overvindelse at få spillere, medarbejdere og ledere i klubben med på den mission. For hvornår er det lige, at vi i Nordjylland tør udbasunere så store ambitioner?

Det bemærkelsesværdige ved Aalborg Håndbold er, at man har skabt noget stort på et tilsyneladende bæredygtigt økonomisk grundlag. Det er ikke en selvfølge i håndboldverdenen. Se bare på hedengangne AG København og KIF Kolding.

Nok har Aalborg Håndbold to mangemillionærer i ejerkredsen, Eigild Bødker Christensen og Mark Nielsen, men de holder ikke hånden under et blødende luftkastel. 11 regnskaber i træk har klubben haft sorte tal på bundlinjen, og næsten 4.000 tilskuere i snit fylder tribunerne til hjemmekampe – det højeste herhjemme.

Spillertruppen tæller den ene verdensstjerne efter den anden, og snart kommer endnu en: Mikkel Hansen.

Den rendyrkede vinderkultur, som gennemsyrer Aalborg Håndbold, har gjort klubben i stand til at præstere utrolige ting. Ikke bare en enkelt gang, men år efter år. Det er ganske enkelt verdensklasse. Og noget, som andre organisationer – også i erhvervslivet – kan tage ved lære af.

Historien om Aalborg Håndbold tjener som eksempel for, at tør man ikke stile højt og sige det højt, sker det ikke. Og skulle man fejle?

- Så må vi skynde os at blive bedre, som Jan Larsen plejer at sige.