Hvad er på spil i kommunerne og regionen? Få det store overblik her

NORDJYLLAND:I alt 11 nordjyske byråd eller kommunalbestyrelser samt et regionsråd bliver der i dag tirsdag afgivet stemmer til fra lokalbefolkningerne i Nordjylland.

Men hvordan står det egentlig til rundt omkring i det nordjyske, politiske terræn? Sidder de nuværende borgmestre trygt i sædet - eller presser en modkandidat sig alvorligt på for at overtage borgmesterkæden?

Og hvordan ser det ud i regionen, hvor Mads Duedahl har budt Ulla Astman, der har været regionsrådsformand siden 2007, op til dans. Hvordan løber den duel af stablen?

Nordjyskes lokal- og chefredaktører kommer nedenfor med deres bud på de lokale og det regionale valg - sådan som de mener, at det kan udvikle sig.

Aalborg Kommune

Siddende borgmester: Thomas Kastrup-Larsen (S)

Thomas Kastrup-Larsen er borgmester i Aalborg Kommune. Arkivfoto: Martin Damgård

Jacob Andersen, redaktionschef på Nordjyskes Aalborg- og Jammerbugt-redaktion, siger:

Der er intet, der tyder på, at der kommer en ny borgmester i Aalborg Kommune. Dog kan Socialdemokratiet risikere at miste det absolutte flertal, de har på nuværende tidspunkt. De er nemlig ikke i noget valgforbund, som de var ved sidste valg.

Thomas Kastrup-Larsen fik med afstand klart flest personlige stemmer ved valget i 2017, og det kan selv verserende sager mod ham og byrådet formentlig rykke meget ved her i 2021.

Der er ingen reel modkandidat til Thomas Kastrup-Larsen, selvom Venstres Jan Nymark Thaysen forsøger at sætte sig i spil til en sådan rolle. Den største udfordrer er i princippet Jes Lunde fra Radikale Venstre. Han er et kendt ansigt i Nordjylland og har stærke mærkesager inden for miljø og natur.

Brønderslev Kommune

Siddende borgmester: Mikael Klitgaard (V)

Mikael Klitgaard er borgmester i Brønderslev Kommune: Arkivfoto: Henrik Louis

Jens Peter Rodian Svarrer, chefredaktør på Nordjyske, siger:

Mikael Klitgaard (V), Brønderslev Kommunes borgmester, virker til at sidde nogenlunde sikkert i sadlen.

Han er en erfaren lokalpolitiker, behersker det politiske spil og har en god evne til at få konstitueringskabalen til at gå op.

Og med hans popularitet er det pt. svært at se, at den socialdemokratiske udfordrer Bettina Bøcker Kjeldsen kan vippe ham af pinden.

Frederikshavn Kommune

Siddende borgmester: Birgit S. Hansen (S)

Birgit S. Hansen er borgmester i Frederikshavn Kommune. Arkivfoto: Kim Dahl Hansen

Jens Peter Rodian Svarrer, chefredaktør på Nordjyske, siger:

Når det politiske blik rettes mod Vendsyssel, spænder forventningen til, hvem der sætter sig i borgmesterstolene efter valget, fra det nærmest helt sikre til det stort set uforudsigelige. Begynder vi med de sikre, falder blikket naturligt på Frederikshavn Kommune.

Her sidder den nuværende førstekvinde, Birgit Hansen (S), særdeles fast i sædet. Senest har en Panel Nordjylland-undersøgelse vist, at Birgit Hansen er den mest populære af de nordjyske borgmestre.

Og det er næsten umuligt at forestille sig, at hun ikke indtager pladsen igen efter valget. Hun har gennem sin tid som borgmester fået rettet kommunens katastrofale økonomi op og har siden styret kommunen med fast hånd, hvor der ikke er plads til megen politisk slinger og markering fra hverken egne rækker og oppositionen.

Hjørring Kommune

Siddende borgmester: Arne Boelt (S)

Arne Boelt er borgmester i Hjørring Kommune. Arkivfoto: Bente Poder

Jens Peter Rodian Svarrer, chefredaktør på Nordjyske, siger:

Usikkert kan det overraskende nok blive i Hjørring Kommune. Den siddende borgmester Arne Boelt (S) er kendt som lidt af en bykonge, men han er med sin direkte og bramfri facon også en person, der kan skille vandene.

Det kan have slidt på populariteten, hvad den seneste Panel Nordjylland-undersøgelse viste. Her lå Arne Boelt overraskende i toppen af listen over de mindst populære borgmestre i Nordjylland.

Samtidig har der på det seneste været et par sager fra Hirtshals-området – blandt andet om udvidelsen af Hirtshals Havn og i plejesektoren – hvor Arne Boelt ikke har høstet roser. Der kan betyde, at Søren Smalbro (V) og Per Møller (K) ser deres snit til at blande sig for alvor i kampen om borgmesterstolen.

Jammerbugt Kommune

Siddende borgmester: Mogens Chr. Gade (V)

Mogens Gade er borgmester i Jammerbugt Kommune. Arkivfoto: Henrik Louis

Jacob Andersen, redaktionschef på Nordjyskes Aalborg- og Jammerbugt-redaktion, siger:

Der er ikke nogen eller noget, der kan flytte Mogens Gade fra borgmesterstolen. Der er ingen, der kommer til at røre ham i Jammerbugt Kommune.

Store landspolitiske sager som minksagen, Mette Frederiksens håndtering af SMS-sagen med mere har ikke været vand på Socialdemokratiets mølle, og det kan formentlig også spille ind på partiets tilslutning i Jammerbugt. Som jo i øvrigt var én af de syv kommuner, der blev lukket ned i november i sidste år.

Modkandidaten er Diane Aarestrup fra Socialdemokratiet, men som sagt tidligere er der ikke nogen, der kan røre Mogens Gade i kommunen.

Læsø Kommune

Siddende borgmester: Karsten Nielsen (V)

Karsten Nielsen er borgmester i Læsø Kommune, men genopstiller ikke som borgmesterkandidat ved dette valg. Arkivfoto: Hans Ravn

Jens Peter Rodian Svarrer, chefredaktør på Nordjyske, siger:

Helt uforudsigelig er områdets mindste kommune, Læsø.

Senest sprang den siddende borgmester, Venstres Karsten Nielsen, pludselig fra som spidskandidat på grund af en sag om kommunaldirektørens ulovlige skur. Det skete i oktober. Tidligere var han sprunget fra DF til Venstre.

Efter den udvikling står Venstres Tobias Birch Johansen som spidskandidat, men om det er ham, der ender med at tage posten som borgmester, vil det med uforudsigeligheden på Læsø være ufornuftigt at gisne om.

Mariagerfjord Kommune

Siddende borgmester: Mogens Jespersen (V)

Mogens Jespersen er borgmester i Mariagerfjord Kommune. Arkivfoto: Bo Lehm

Rasmus Skovbo, redaktionschef på Nordjyskes lokalafdeling i Himmerland, siger:

Hvis jeg fik at vide, at jeg skulle spille penge på S eller V, ville jeg smide pengene på Mogens Jespersen (V). Det kan dog godt blive tættere end i Vesthimmerland.

Det var tæt sidste gang, hvor Socialdemokratiet blev større end Venstre, men der blev etableret blåt flertal fra Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre.

Fordeling af borgmesterposten kommer an på, om Socialdemokratiet kan blive endnu større end sidste gang - og om Venstres deroute på landsplan får indflydelse. Det kan også blive centralt, hvem DF peger på som borgmester?

Det var tæt sidste gang, og det kan også godt blive igen. Jeg tvivler dog på, at der kommer et borgmesterskifte.

Morsø Kommune

Siddende borgmester: Hans Ejner Bertelsen (V)

Hans Ejner Bertelsen er borgmester i Morsø Kommune. Arkivfoto: Bo Lehm

Lars Bang, redaktionschef på Nordjyskes Thy/Mors-redaktion, siger:

Det vil være en overraskelse, hvis ikke Hans Ejner Bertelsen beholder borgmesterposten. Han er klar favorit, men det er kommunalpolitik, så man kan ikke tage noget for givet.

Førsteudfordreren er Socialdemokratiet, hvor Tore Müller er spidskandidat. Socialdemokratiet skal nok få et godt valg, og jeg regner med, at de får fremgang i forhold til for fire år siden. Men det er næppe nok til, at borgmesterposten skifter hænder.

Rebild Kommune

Siddende borgmester: Leon Sebbelin (RV)

Leon Sebbelin er borgmester i Rebild Kommune. Arkivfoto: Ritzau

Rasmus Skovbo, redaktionschef på Nordjyskes lokalafdeling i Himmerland, siger:

Det kan blive en borgmester fra enten Venstre, Konservative, Radikale Venstre, Socialdemokratiet eller Den Sociale Fællesliste. Det er umuligt at forudsige, og det er umuligt at spå, om Leon Sebbelin kan gøre det igen.

Sådan var det også sidste gang.

Rebild Kommune er en uforudsigelig kommune. Det er en kommune, hvor der har været mere uro i de seneste fire år. Der kan være en betændt atmosfære. De snakker nogle gange ikke så pænt til hinanden.

Og så er det en speciel kommune. Støvring banker derudaf og vokser og vokser og vokser. Flere kandidater påpeger dog, at Rebild Kommune er meget mere end bare Støvring.

Så der er lagt op til et valgdrama i Rebild.

Thisted Kommune

Siddende borgmester: Ulla Vestergaard (S)

Ulla Vestergaard er borgmester i Thisted Kommune. Arkivfoto: Peter Mørk

Lars Bang, redaktionschef på Nordjyskes Thy/Mors-redaktion, siger:

Det bliver en gyser. Det er pivåbent. Der er i princippet tre spidskandidater i spil til at blive borgmester i Thisted Kommune. Det er Jens Kristian Yde fra Det Konservative Folkeparti, den siddende borgmester Ulla Vestergaard fra Socialdemokratiet og Niels Jørgen Pedersen fra Venstre.

I øjeblikket er der en smal konstituering mellem Socialdemokratiet og Venstre.

Det var et drama for fire år siden - jeg forestiller mig, at det bliver mindst lige så spændende denne gang.

Vesthimmerlands Kommune

Siddende borgmester: Per Bach Laursen (V)

Per Bach Laursen er borgmester i Vesthimmerlands Kommune. Arkivfoto: Claus Søndberg

Rasmus Skovbo, redaktionschef på Nordjyskes lokalafdeling i Himmerland, siger:

Jeg vil blive overrasket, hvis Per Bach Laursen ikke fortsat er borgmester efter tirsdag (i dag,red.). Det bliver dog spændende at se, om Venstres kurs på landsplan får indflydelse på hans valg.

Sidste gang fik Konservative et godt valg, hvor den nu forhenværende borgmester Knud Christensen fik mange personlige stemmer. Nu er Signe Nøhr ny spidskandidat - kan hun bringe nyt blod til partiet, eller forsvinder de mange K-stemmer et andet sted hen?

Det er et byråd med ro på. Der har ikke været sager, der har rystet Per Bach Laursen.

Det er en meget fredelig kommune. De ved, hvad de har, og de ved ikke, hvad de får.

Selvfølgelig kan man godt blive overrasket, men jeg tror bare ikke, at der sker ændringer på borgmesterposten.

Region Nordjylland

Siddende regionsrådsformand: Ulla Astman (S)

Ulla Astman er regionsrådsformand i Region Nordjylland. Arkivfoto: Henrik Louis

Kathrine Lykkegaard Jeppesen, redaktionschef på Nordjyllandsredaktionen, siger:

Det bliver svært for Mads Duedahl fra Venstre at erobre formandsposten i regionsrådet fra Ulla Astman, selvom blå blok har været tæt på tidligere.

Ulla Astman har været regionrådsformand siden 2007 og har både ved seneste og forrige valg fået mange personlige stemmer. Når det alligevel bliver spændende at følge valget til regionen, er det, fordi Mads Duedahl og holdet bag er gået enormt seriøst til værks i forsøget på at nappe posten fra den siddende formand.

Mads Duedahl er et navn i Aalborg, og generelt har Venstre sørget for at få kendte navne fra både Aalborg og andre steder i Nordjylland på stemmesedlen. Derudover har partiet også formået at få især yngre kandidater med baggrund i sundhedssektoren på listen.

Foruden det har Mads Duedahl – og holdet bag – en tydelig og professionel tilgang til brugen af sociale medier i valgkampen. Mads Duedahl har været tilstede i medierne – både før og under valgkampen. Her kan man godt tillade sig at vurdere, at Ulla Astman har gjort, som man plejer at gøre. Og det plejer jo at virke, men spørgsmålet er, om det slår til denne gang.