Hvad kommer efter tyve?

Vittigheden, der frister den mindre kvikke til at sige enogtyve, er en udødelig børnefavorit. Men en mere seriøs indgang til, at efter indbrudstyve kommer forhåbentlig politi, kender et stort antal husejere desværre. Indbrud i villaer og sommerhuse er en yderst ubehagelig oplevelse, og ikke sjældent ender sådan et indbrud desværre uopklaret - altså med at politiet i sidste ende ikke kommer efter tyvene, så de bliver holdt ansvarlige for de lovovertrædelser, der er begået.

Der kan være - og er - mange gode grunde til, at alle indbrud ikke bliver opklaret. Politiet har andre sager, der bliver prioriteret højere, og dét med god grund, da for eksempel vold og grov økonomisk kriminalitet helt naturligt skal have fokus og kræver en indsats. Ved indbrud i private hjem er skaderne nogle gange meget små, og det samme er værdien af de stjålne genstande. Samtidig er gerningsmanden tit over alle bjerge, når man opdager, at der har været indbrud, hvilket gør en opklaring mere krævende.

Men det ER vigtigt, at politiet sætter ind i opklaringen af indbrud. For der ligger uden tvivl en præventiv effekt i, at indbrudstyve kan være forvissede om, at der er en vis risiko for at blive taget forbundet med at begå indbrud.

For den, der har haft indbrud, er det ikke nødvendigvis så væsentligt, at tyven bliver fanget. For skaden er sket: Alle, der har haft indbrud i deres hjem ved, at det værste ikke er de stjålne genstande eller bøvlet med at samle glasskår op. Det er utrygheden, som efterfølgende flytter ind i ens hjem, følelsen af at ens personlige helle ikke findes mere.

Det handler med andre ord ikke om hævn, men om at sørge for, at så få som muligt skal havne i den situation.

Det er derfor en god nyhed, at antallet af indbrud under coronanedlukningen har været markant lavere på landsplan. I Nordjylland isoleret set er faldet ikke så markant, men der er dog tale om et lavere antal end i samme periode året før. Nedgangen skyldes givetvis blandt andet, at vi har været mere hjemme og at det derfor har været sværere for indbrudstyvene at få arbejdsro. Og derfor kunne man godt forestille sig, at sommeren igen byder på flere indbrud, når vi forlader vores hjem og tager i sommerhus eller på ferie.

Men jeg håber til gengæld, at 2020 bliver året, hvor politiet sætter ekstra fokus på at få opklaret sommerens indbrud. Selvom det kræver mange ressourcer, og selvom en eventuel straf er i den mildere ende og udbyttet har været småt, gør bare et lille fald i antallet af indbrud en stor forskel på det menneskelig plan.