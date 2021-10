Hvad lavede nordjyderne mandag aften, da Facebook, messenger og Instagram var nede?

NORDJYLLAND:Facebook, WhatsApp og Instagram blev ramt af nedbrud i over seks timer mandag aften, og næsten 14 millioner brugere på verdensplan berettede om problemer med at tilgå Facebook.

Det berørte jo dermed også en masse nordjyder, og vi spurgte nordjydene på NORDJYSKEs Facebook-side her til morgen, hvad de så fik mandag aften til at gå med, nu hvor Facebook, Instagram, WhatsApp og messenger var nede, og vi har trods alt ikke helt glemt, at man faktisk også kan lave andet end at benytte sig af sociale medier - her er nogle af de svar, som nordjyderne har delt med os:

- Jeg begyndte sgu at klippe og farve hår på mine drenge i huset. Det her må for Guds skyld ikke ske igen. Jeg får jo de skøreste ideer med så meget fritid til overs, skriver Anastasia Faith Xenia Hjorth med et smil i øjet.

- Dejligt at få genopfrisket minder fra en svunden tid uden internet, Facebook, Instagram osv. Bestemte mig for helt at lade være med at gå på nettet og nyde minderne i stedet for, fortæller Anette Kunz.

- Så tv og læste i min bog, som jeg gør hver aften. Men savnede lige at tjekke Facebook. Skrev sms med min søn, den virkede heldigvis stadig, skriver Else Lønsmann Jensen.

- Fandt ud af at gamle dokumenter med telefonnumre er guld værd, når man skal i kontakt med ens kollegaer, skriver Lizette Jensen.

- Så en god film i tv, skriver Liselotte Jørgensen.

- Fandt ud af at min familie er ret flinke, fortæller Randi Kristensen med et smil.

- Jeg fandt ud af at min datter er flyttet hjemmefra og at min søn bliver 18 år , lige snart, joker Pia Bull Andersen.

- Jeg tog til banko, fortæller Torben Lindstrøm.

- Jeg læste min papiravis, som jeg sjældent bruger meget tid på, da jeg som regel har læst de interessante artikler på Facebook, fortæller Kirsten Jæger Hestehave Simonsen.

- Ååh så var det ikke min mobil den var galt med - så bare Netflix, fortæller Maria Wissing.

- Måske vi ser et Babyboom om 9 måneder, spørger Bettina Svare jokende.

- Jeg troede, at det var min mobil, den var gal med og brugte aftenen til at opdatere og slette, fortæller Maiken Rise Larsen.

- Opdagede hvor meget ungerne larmer, skriver Diana Gry Olesen med et stort grine-smiley.

- Prøvede at slukke og tænde min mobil en del gange - og så genopdagede jeg sms, fortæller Tina Hou Christensen.

- Gik en aftentur, skriver Anna Marie Nielsen.

- Sad og trykkere F5 konstant på Facebook Status, samtidig med jeg reviderede mit liv. Havde næsten gjort løkken klar, da Facebook endelig kom online igen. Pyha! fortæller Chris Poulsen med sarkasme i kommentaren.

- Hørte “it” på lydbog og cleanede køkkenet, fortæller Patrick Mark Olin Caludann Pedersen.

- Faldt i søvn på den anden ende af sofa første gang af kedsomhed og downloaded Tiktok, fandt dog ud af at den er ikke rigtig noget for mig, skriver Amalie Rasmussen.

- Ude og træne med veninderne, fortæller Kristine Mellergaard Hagerup Andersen.

Du kan se mange flere kommentarer, hvor nordjyderne fortæller hvad de egentlig lavede en mandag aften uden brug af populære sociale medier, på NORDJYSKEs Facebook-side, hvor du også selv har mulighed for at dele, hvad DU lavede.