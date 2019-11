Hvad skete der med 73-årige Erik Madsen? Dykkere forsøger igen at finde ham

VEBBESTRUP:Nordjyllands Politi havde tirsdag dykkere ude i tre søer i Vebbestrup. Målet var at finde den 73-årige Erik Madsen, der 8. marts 2018 forsvandt under mystiske omstændigheder.

Samme dag som Erik Madsen forsvandt brændte hans hus ned til grunden. I første omgang troede politiet, at Erik Madsen var inde i huset, da det brændte. Men da huset blev undersøgt efter branden stod det klart, at branden ikke var påsat, og at Erik Madsen ikke var brændt inde i huset.

Siden da har politiet haft mandskab og lighunde ude ved søer og vandløb i nærheden af det nedbrændte hus - uden resultat.

Nu vil politiet så gøre en ekstra indsats for at finde den forsvundne mand. De tre nærmeste søer ved Erik Madsens hus på Kraghøjvej skulle derfor tirsdag gennemsøges af dykkere.

Overset noget?

- Der er mange vandhuller dernede, så det er ikke muligt for os at gennemgå dem alle, men vi har valgt at udvælge nogle flere for at se, om vi kan finde noget, vi ikke har set før, siger politikommissær hos Nordjyllands Politi, Henrik Staal.

Han understreger, at Nordjyllands Politi hverken har fået tips eller ny information, der har fået dem til at genoptage sagen.

Kun en sø i nærheden af Kraghøjvej er før tirsdagens undersøgelse blevet gennemsøgt af dykkere. Det blev den i december sidste år, da der blev fundet et par orange kondisko i søen.

Men kondiskoene fik ikke politiet tættere på, hvad der er sket med Erik Madsen.

Om dykkerne afslutter deres eftersøgning tirsdag eller onsdag vides endnu ikke - det afhænger af hvor mange grene og dynd dykkerne skal grave sig igennem, fortæller Henrik Staal.