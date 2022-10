Hvad vil Løkke egentlig med den magt, han ser ud til at få?

LEDER:- Ja, lød Lars Løkke Rasmussens svar på et af valgkampens mest aktuelle spørgsmål.

Skulle tilbuddet komme, ville han takke ja til endnu en periode som landets statsminister. Men - tilføjede Løkke - han anser det som usandsynligt, at tilbuddet kommer på bordet.

Det er da også usandsynligt, at Lars Løkke Rasmussen ligefrem får tilbudt posten - den idé vækker aldeles ingen begejstring i hverken V eller K, og helt urealistisk forekommer det, at Mette Frederiksen skulle bruge S-mandaterne til at tilbyde posten til Løkke.

Men derimod virker det - baseret på meningsmålingerne - ikke usandsynligt, at Lars Løkke Rasmussen får betydelig indflydelse på, hvem der skal være statsminister efter 1. november. Ender valget således, at hverken rød eller blå blok har flertal, bliver det Lars Løkke Rasmussen, der kan bestemme, og til den tid vil vi også få svaret på, hvor vidt hans ambitioner rækker. Har han de afgørende mandater, kan de godt bruges til at pege på ham selv som statsminister.

Indtil videre synes det ikke at være Lars Løkke Rasmussens ambition - Moderaterne blev lanceret som en nyskabelse i dansk politik og med det overordnede formål at få en regering henover midten. Det har - som en af de nordjyske kandidater, Kristian Klarskov siger til Nordjyske i dag - aldrig været projektets formål at få Løkke som statsminister.

Det må vi så tro på - i det mindste ind til videre.

Løkke har som bekendt skiftet holdning før - også uden at informere parti-kammeraterne, og i modsætning til Venstre-tiden er han i dag chef for et parti, hvor medlemmerne ubetinget bakker op om formanden.

Moderaterne har - modsat et andet nyt parti - trods alt et politisk program, men omfattende er det ikke, og meget synes at basere sig på formandens fornemmelse for sund fornuft. I øvrigt en sund fornuft, der flere steder står i skarp kontrast til det, Lars Løkke Rasmussen kaldte sund fornuft, dengang han var statsminister.

Det er Løkkes parti, og det er ham, der bestemmer alt overordnet hos Moderaterne, og derfor er det også kun formanden, der kan svare på, hvad det er, partiet egentlig vil. Indtil videre er de gået frem ved ikke at melde klart ud, men inden valget bør de komme med mere konkrete svar.

Kan de pege på Mette Frederiksen, er kravet om en advokatundersøgelse af minksagen et ultimatum, og kan Lars Løkke Rasmussen være statsminister for en blå regering helt afhængig af Støjberg og Vermund?

Hvad vil de egentlig med den magt, de ser ud til at få?

To uger inde i valgkampen mangler Moderaterne stadig at overbevise om, at det er et projekt, der har større og mere ædle mål end blot at bringe Lars Løkke Rasmussen tilbage i centrum og tilbage i magtens midte.