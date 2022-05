Flere hvaler på vej: Disse sjældne dyr kan komme til Nordjylland

NORDJYLLAND:Spækhuggere, hvalrosser og senest meldinger om en pukkelhval ved Frederikshavn.

Der er snart ikke det havpattedyr, der ikke har lagt vejen forbi nordjysk farvand den seneste tid. Men er det bare et rent lykketræf, at der bliver knipset eksotiske dyr i ét væk langs de nordjyske kyster?

Det mener biolog Carl Christian Kinze ikke. Han er også overbevist om, at der de kommende år vil svømme dyr forbi, som aldrig tidligere er set på vores breddegrader.

Kinze har forsket i hvaler i næsten 40 år og har blandt andet en Ph.d-grad fra Københavns Universitet i emnet. Han har set udviklingen komme over flere år.

- Siden 1998 er vi gået fra at have 18 forskellige hvalarter i dansk farvand til nu at have 24. Vi ser enkelte tilfælde af vanvittigt sjældne arter, men der kommer også en bølge af lidt mere sydlige arter som følge af klimaforandringer, der presser dem nordpå, fortæller hvaleksperten.

Carl Christian Kinze (i midten) forventer at se nye eksotiske hvalarter i dansk farvand de kommende år. Arkivfoto: Mette Nielsen

- Derfor kommer vi nok også til at se flere sjældne arter ved danske kyster i fremtiden, spår han.

Og Nordjylland er et rigtig godt sted, hvis man vil spotte de eksotiske dyr.

- Danmark har et meget diverst havareal, hvor vi nogle steder har nærmest oceaniske dybder ved den Norske Rende, der gør Nordjylland til et Eldorado for hvaler. Det er i Nordjylland, man opdager mange af dem først, siger han.

Bedre registrering

Carl Christian Kinze ser klimaforandringer som den væsentligste årsag til opdagelserne. Øget interesse, sociale medier og mobilkameraet har desuden gjort registreringen lettere.

- Der er flere, der er blevet interesserede i det og kigger efter det. Det gør os i stand til at dokumentere på en langt bedre måde, men jeg vil stadig mene, at vi har et rimeligt sammenligningsgrundlag i forhold til de sidste 20-30 år. Og der sker altså noget på hvalområdet, fastslår han.

På vej fra Biscayen

Når Carl Christian Kinze kigger i krystalkuglen, har han flere bud på, hvad de kommende år vil byde på.

- Så skal vi kigge ned i Biscayen og se, hvad der ligger af hvaler der, som vi indtil nu ikke har set i Danmark. Der er blandt andet arten plettet delfin, som er fundet ved den franske kanalkyst. Der er også to arter af dværgkaskelotter og en fætter til vores grindehval, som også kan nå op, mens flere andre delfinarter også kan være på vej, selvom de indtil videre ikke er nået længere end til mundingen af den engelske kanal - nogle af dem til den sydlige del af Nordsøen, fortæller biologen, der også ser mulighed for at stifte bekendtskab hvalarter, der tager turen rundt om England og Skotland, inden de runder Danmark.

Øresvinene er en af de hvalarter, der er vendt tilbage til Danmark efter flere års fravær. Arkivfoto: Claus Søndberg

Seneste eksempel på dyr, der har slået sig ned i dansk territorium, efter at have holdt til ved Skotland, er øresvinene.

- Det er en art, der ikke var set i Danmark siden 1970'erne, men så småt vendte tilbage omkring 2015. Nu er de både ved Thyborøn, Aarhusbugten og Svendborg, fortæller Carl Christian Kinze.

Flere spækhuggere

Set fra nordjysk perspektiv kan man også glæde sig over, at der i år er registreret de største flokke af spækhuggere i mange år ud for Skagen.

- Hvis man ser i forhold til normaliteten de seneste 10 år, er det formentlig rigtigt, at der er flere. Som toprovdyr har spækhuggeren haft problemer i forhold til forplantning. Men nu er der kommet nye spækhuggere til - nogle fra Norge og måske også nogle fra Island - og det kunne tyde på, at det har skabt forbedring.

I forhold til de to hvalrosser, der har gæstet Hirtshals og senest Læsø, vil Carl Christian Kinze ikke love, at der er flere af slagsen på vej.

- Vi har set dem i Skotland tilbage i tiden, og hvis man ligger i Skotland, så kan man altså godt tage på tur til Danmark og Sydnorge, konstaterer han.