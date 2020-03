Hvem bliver årets nordjyske restaurant? Disse toprestauranter mødes i kappestrid

Det kan godt være, at der endnu ikke er uddelt Michelin-stjerner til nordjyske restauranter, men det kulinariske niveau er tårnhøjt, og det skal hyldes og bringes yderligere frem i lyset.

Det mener NORDJYSKE og regionens førende restauranter, der er gået sammen om et nyt koncept: ”Årets Nordjyske Restaurant 2020”.

- Nordjylland har nogle af de allerbedste råvarer. Vi er så at sige Danmarks køkkenhave og køleskab. Hvis den nordjyske gastronomiske scene ikke skal gå bort i glemsel, skal vi hylde de allerbedste til at tilberede råvarerne i vores område, siger madanmelder ved NORDJYSKE Medier, Jakob Kanne Bjerregaard.

Konkurrencen er tænkt som en tvekamp, hvor otte nordjyske restauranter konkurrerer mod hinanden én og én, og hvor kun vinderen går videre i konkurrencen til henholdsvis kvartfinale, semifinale og finale.

Lodtrækningen stod adm. dir. for Nordjyske Medier, Morten Vinther Jensen, for. Foto: Torben Hansen

Uafhængig er navnet på Hotel Amerikas restaurant, og sidste år blev det til en andenplads i en lignende konkurrence, Bedst i Nordjylland og en andenplads i Årets Ret med gris.

- Folk sagde jo "hold da op, kan I også lave mad i Hobro", så det har betydet, at vores restaurant er kommet på det nordjyske landkort, og folk er begyndt at kende os. Nu ved de, hvad Restaurant Uafhængig står for, og kommer til Hobro for at spise hos os, siger Rasmus CK, køkkenchef på Restaurant Uafhængig.

Nam Social Dining & Drinks i Aalborg har ikke deltaget i en lignende konkurrence før, men har vundet et hav af konkurrencer. Blandt andet Local Cooking to år i træk.

- Vi vil altid gerne deltage i konkurrencer, dels for at være en del af fællesskabet, men også fordi, vi tror, vi har en chance for at vinde, siger Kim Jeppesen, indehaver af Nam Social Dining & Drinks, og anbefaler gæsterne at tage til en dyst i konkurrenceregi.

Michael Miv Pedersen (forrest), Rasmus CK og Kim Jeppesen har alle flere meritter i bæltet og er klar til at levere top-oplevelser til gæsterne. Foto: Torben Hansen

- Her har vi mulighed for at hæve niveauet, lege lidt og udfordre os selv lidt mere. Restauranterne kommer til at give den fuld gas og geare op, for alle vil gerne vinde, siger Kim Jeppesen.

Helt nye på den nordjyske restaurantscene er Gratværk fra Frederikshavn. De er også i det for at vinde, men også for at lære deres kolleger at kende.

- Vi vil gerne være med til at sætte Nordjylland på landkortet, og synes også, det er spændende at se, hvad de andre restauranter heroppe kan, samt få et netværk af kolleger og samarbejde på tværs af byerne. Vi kommer fra Bornholm, hvor man har et rigtigt stærkt samarbejde. Selv om man driver virksomhed hver for sig, er man ikke meget uden hinanden. Det handler om at skabe en kultur om at spise på en anden måde end måske lige en burger med pomfritter. Den kultur vil vi gerne være med til at skabe, siger medindehaver af Gratværk, Michael Andersen.

Fra Aalborg deltager Restaurant Applaus igen med et nyt friskt hold af unge talenter.

- Jeg har fået nye folk og ro på i butikken, og det er vigtigt for at lave et godt produkt, at dem, man har bag sig, er stålfaste og synes, det er sjovt at deltage. Gejst er godt for god mad, siger Mads Hyllested.

Mads Hyllested fra Applaus (tv) og Rasmus CK fra Uafhængig mødes 4. juni i Hobro og er allerede nu ved at aftale formaliteter. Foto: Torben Hansen

Og hvis gejst er godt for mad, så er en restaurantkonkurrence god for eksponeringen af de nordjyske spisesteder.

- Vi får skabt noget fokus på landsleden og vist, at vi er på vej fremad gastronomisk set. Samtidig er en konkurrence med til at udvikle restauranterne i den rigtige retning og tiltrække endnu flere gæster til Nordjylland, siger Michael Miv Pedersen fra Restaurant Tabu i Aalborg, der vandt Bedst i Nordjylland sidste år og godt kan give følgende løfte til kommende gæster, som indløser billet til konkurrencen.

- Gæsterne kommer til at opleve to forskellige køkkener, der leverer det allerbedste, de har. Så man får rigtig meget for pengene som gæst, fordi konkurrenceelementet gør, at restauranterne lige yder de 10-20 procent ekstra på dagen, siger Michael Miv Pedersen.

Konkurrencen kommer til at foregå hos den ene af de dystende kombattanter, og der konkurreres i fire discipliner (retter); Snacks, forret, hovedret og dessert.

Det er et uvildigt dommerpanel, der bedømmer hver servering inden for visualitet, smag, kreation, vin, mad-match og tjenerarbejde.

Dommerpanelet tæller blandt andre medlemmer af Danske Madanmeldere og kokke/faglærere fra Tech Colleges.

Årets Nordjyske Restaurant 2020 er blevet til i samarbejde med blandt andet Restaurant Tabu og Restaurant Uafhængig, og samtlige deltagende restauranter er indbudt ud fra resultater af madanmeldelser, historisk stabilitet og meritter i andre konkurrencer.

