Hvem drømmer du om at tilbringe en dag med? Byd på Inger, Thomas og Jakob

Har du lyst til at følge Martí Cifuentes, cheftræner for AaB, i hælene en dag, er det nu, du skal slå hul på sparegrisen.

På en ny auktion kan du byde på en dag med ham på plænen med spillerne, hvor du kan tale taktik og følge hans arbejde på tæt hold. Du kan også tage på arbejde med Aalborgs borgmester, Thomas Kastrup-Larsen, og fx. få en snak om 3. Limfjordsforbindelse, Aalborgs udvikling, løb eller opskriften på de bedste pølsehorn til ungernes madpakke over frokosten.

Eller hvad med at tage på madanmeldelse med NORDJYSKEs madanmelder Jakob Kanne Bjerregaard, til motorcross med danmarksmester Nichlas Bjerregaard, til redaktionsmøde på Ekstra Bladet med ny chefredaktør Pernille Holbøll, eller en dag i køkkenet med Mette Blomsterberg.

Fonden CoolUnite med Jacob Risgaard i spidsen indsamler penge ind til udsatte børn og unge og støtte blandt andet børnehospicer i København og på Djursland. De har under nedlukning ikke mulighed for at afholde de sædvanlige arrangementer, og derfor griber de nu til nye metoder - under titlen "Min store dag som".

Og det er blevet taget varmt imod hos alle, der er blevet spurgt, fortæller kommerciel manager Ulrik Nørklit, der håber, at også dem, der skal byde, tager godt imod.

- Det er første gang, vi udlover mennesker. Vi plejer normalt at holde velgørenhedsmiddage for erhvervslivet, i efteråret samlede vi 1,4 mio. kr. ind på en aften. Denne gang henvender vi os i højere grad til helt almindelige borgere - selvom erhvervsledere selvfølgelig fortsat er velkommen, hvis de er fan, eller der er en, de gerne vil have adgang til, fortæller Ulrik Nørklit, der denne gang ikke har nogen idé om, hvor priserne eller indsamlingsbeløbet vil ende.

- Men hver en krone gør en forskel i forhold til at skabe gode oplevelser for børnene og deres familier, siger han.

Tag med på madanmeldelse

Spændvidden i folk, der har lyst til at invitere en fremmed ind i deres dagligdag, er stor. Udover politikere kan du blandt andet byde på chefredaktører, en spindoktor, en kost- og træningsekspert, influencere og kokke - se listen nederst i artiklen.

Også NORDJYSKE har stillet en mand til rådighed i skikkelse af journalist og madanmelder Jakob Kanne Bjerregaard, der ser frem til at give et indblik i disciplinen.

- Jeg håber jo, at min kommende medspiser vil få et indblik i, hvad arbejdet som madanmelder i virkeligheden består i. Hvordan vi anonymt får bestilt bord, hvad vi bemærker undervejs, og hvad vi i sidste ende lægger vægt på. Forhåbentlig eller måske vil vedkommende få en fornemmelse af, hvad der gør en god spiseoplevelse, og hvilke faldgruber, der kan være med at lave en anmeldelse. Min medspiser vil måske få nogle værktøjer, som hun/han kan bruge til selv at vurdere, hvad man selv synes, god mad er. Det er jo ultrasubjektivt at anmelde, så man går ydmygt, åbent og nysgerrig til opgaven. Og så håber vi jo altid, at spisestedet giver os en god oplevelse, som vi kan kvittere rundhåndet for, siger Jakob Kanne Bjerregaard.

Aktionen kører fra søndag kl. 19til og med 28. marts.

Du kan byde ind på auktionen på odendo.dk.