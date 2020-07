Hvem ejer Nordjylland: De indfødte - eller bare alle, der elsker at være her?

Uge 29 er noget specielt, ikke mindst i Skagen.

Hele sommeren valfarter turister fra hele Danmark - og under normale omstændigheder store dele af verden - til Nordjylland, men uge 29 udmærker sig ved at tiltrække de samme besøgende til Danmarks nordligste punkt år efter år.

Med sig tager de besøgende et helt arsenal af traditioner og lige så mange forventninger: Det kan være rosé på terrassen på Ruths Hotel i solskin, hyggejazz på havnen eller aftenbadning i den synkende sol - i det hele taget alt det, der er "typisk Skagen" - set med deres briller.

I Nordjylland har man en tendens til at synes, at denne type feriegæster er lidt grinagtige og måske endda irriterende og anmassende med alle deres meninger om Skagen og Nordjylland og den til tider højrøstede måde, de indtager byen på. De kommer rullende i dyre biler og beslaglægger med en naturlighed det offentlige rum - faktisk ændrer de Skagen, selvom de kommer udefra og ikke er nordjyder og da slet ikke skagboer. Hvad giver dem egentlig ret til at overtage scenen på den måde, og hvor er ydmygheden over for dem, der virkelig kender den nordligste del af Danmark?

Selv for en tilflytter som mig, der har sølle 20 år i landsdelen under vesten, kan det være fristende at hoppe med på denne form for københavner-bashing.

Og det er træls, for at sige det på godt nordjysk. For en stor del af turisterne i Skagen i uge 29 og i det hele taget sommeren igennem i hele Nordjylland er jo mennesker, der har taget Nordjylland til sig og har landsdelen i deres hjerter. Mange er kommet her år efter år, andre sjældnere. Men de vender tilbage, fordi de elsker at være her, og de har faktisk lige så meget ret til at holde af denne plet i landet, som indfødte har det.

Og det forunderlige er jo, at ens egen kærlighed til en geografisk plet ikke bliver mindre af, at man deler sin kærlighed med andre - faktisk tværtimod. Tænk, hvor heldige vi er at bo et sted, som andre har stærke følelser knyttet til. Og overvej samtidig muligheden for, at det Nordjylland, en ikke-indfødt ser, kan være en lige så autentisk udgave som din egen. Man kan nemlig elske en egn på mange måder, og den ene form for kærlighed behøver ikke at være mere rigtig end den anden.

Det gælder i øvrigt også alle os, der ikke er født i Nordjylland, men har valgt landsdelen til og flyttet hertil. Vi kan godt være nordjyder, også i hjertet, selvom vores vugge stod på Fyn eller i Finland. Det er meget fint og helt i orden, at ægte hjemmefødninge kun har plads til en enkelt by eller egn i deres hjerter, men ligesom det er muligt at elske muligt at udvide pladsen i sit hjerte til at omfatte ikke bare den førstefødte, men også de næste børn i flokken, på samme vis er der faktisk muligt at finde plads til både for eksempel Fyn og Nordjylland. Det ved jeg af erfaring.

Så husk det nu, når sommertrækket af farvestrålende mennesker i den kommende uge indtager din yndlingsbænk eller står i vejen, når du vil nyde solnedgangen: De har lige så meget ret til at være her, som du har. Og I er her ovenikøbet af den samme grund: Fordi sommeren er så herlig her på toppen af Danmark.