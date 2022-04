Hvem har lavet den bedste aprilsnar i dag?

NORDJYLLAND:Kalenderen siger 1. april i dag, og derfor er mange stødt på nogle spøjse historier, som man måske lige har tænkt en ekstra gang over. Man skal passe på ikke at springe i med begge ben, for rigtig mange medier, private virksomheder, erhvervsfolk og ja måske endda ens egne venner forsøger i dag at lave sjov - for i dag må man lave aprilsnar. Vi har her forsøgt at samle nogle af de bedste (synes vi) aprilsnarre for dig:

EkstraBladet.dk: Store varmechecks til Hells Angels

Enjoy Nordjylland: Sørøverskibet Anita fra Fårup Sommerland er tilmeldt til Tall Ship races 2022.

Sørøverskibet Anita fra Fårup Sommerland tilmeldt Tall Ship races Aalborg 2022. Foto: Fårup Sommerland

BLOKHUS.dk: Kystsikringsudvalget i Blokhus har på seneste møde besluttet at nedtage Blokhus Sømærke til fordel for et nyt udkigstårn opført i træ.

24 timer ved havet: Vi udvider konceptet med 24 Timer I Hegnet - skaf dit startnummer her.

24 timer ved havet udvider konceptet til 24 timer i hegnet Foto: 24 timer ved havet

Jammerbugt Bibliotekerne: Ny og anderledes bogbus

Ny bogbus: Som et led i Jammerbugt Bibliotekernes forsøg på at få flere borgere til at benytte sig af bibliotekets tilbud, især de unge, har bibliotekets ledelse valgt at forny deres bogbus. Foto: Jammerbugt Bibliotekerne

Det danske flyselskab DAT: DAT får muligvis ny ejer og rebranding! Den nye potentielle ejer er østrigske

DAT bliver til HAT - ny rebranding. Foto: DAT

Danske SOSU-skoler:Pia Kjærsgaard bliver underviser på landets SOSU-skoler.

Mensa Danmark: Mensa Danmark Udvikler ny IQ-Test ved Hjælp af Hjernebiopsi.

Nordjyllands Beredskab: Nordjyllands Beredskab sætter fokus på mangfoldighed. Derfor bliver brandbilerne fremover lyserøde

Nordjyllands Beredskab sætter fokus på mangfoldighed. Derfor bliver brandbilerne fremover lyserøde. Foto: Nordjyllands Beredskab

SanGiovanni, Aalborg: Pga. af stigende omkostninger til råvarer og energi har vi fra 1. april valgt at indføre følgende tillæg ved besøg på SanGiovanni.

Iværksætter og erhvervsmand; Magnus Kjøller: BREAKING: Vi bygger et nyt Bornholm ud for Skagens kyst!

Har du set nogle gode aprilsnar i dag, så del dem endelig med os på NORDJYSKEs Facebook-side.