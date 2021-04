Hvem har viljen til at stoppe fodboldens killing fields?

Jeg hepper på Bayern München. Det gør jeg ikke normalt. Men på tirsdag gør jeg. Den sydtyske fodboldklub møder Paris Saint-Germain i kvartfinalen i Champions League, og selv om pariserne har fabelagtige Kylian Mbappé på holdet, er der et aspekt ved klubben, som burde gøre den til en paria i international fodbold.

Den er ejet af Qatar.

Oliestaten er ved at forberede sig til at afholde næste års VM, og det sker med en ligegyldighed over for migrantarbejderes liv, som er kvalmende og oprørende. Det er i de seneste uger dokumenteret, at byggeriet af fodboldstadions og andre faciliteter forbundet til værtskabet har kostet over 6.500 migrantarbejdere livet. Det er på deres grave, at spillerne skal løbe rundt – på fodboldens killing fields – og med os som passive tilskuere.

NORDJYSKEs debatredaktør Johannes Jacobsen skrev for nylig på denne plads det indlysende rigtige: Vi må ikke sælge ud af menneskerettigheder og næstekærlighed bare for at se fodbold. Det gør os medskyldige. Danmark bør boykotte VM i Qatar, og fodboldlandsholdet, som er godt i gang med at kvalificere sig til slutrunden, må trække sig.

Men vi ved godt, at det næppe vil ske. For hverken fodboldens politikere eller de folkevalgte udviser en vilje til at tage ansvaret på sig. Dansk Boldspil-Union siger, at en sådan beslutning skal træffes på Christiansborg, mens Christiansborg siger, at beslutningen er op til DBU. Og det internationale fodboldforbund, FIFA, er så gennemkorrumperet både økonomisk og åndeligt, at handling herfra er en utopi.

Alligevel er kampen mod VM i Qatar langt fra fløjtet af. For blandt fodboldens sponsorer og topspillerne breder sig en erkendelse af, at VM 2022 frem for at blive det positive, underholdende udstillingsvindue, et verdensmesterskab normalt er, kan blive et skammens alter, hvor på de ofrer anseelse – og indtægter.

To af hovedsponsorerne til VM, Adidas og Hyundai, har udtalt, at de med bekymring følger udviklingen i Qatar, og en tredje, Coca-Cola, der har respekt for menneskerettigheder som en kerneværdi, lægger pres på FIFA for at få Qatar til at forbedre migrantarbejdernes forhold. Meningsmålinger i Tyskland og USA viser samtidig, at store flertal i befolkningerne – altså blandt sponsorernes kunder – støtter en boykot af VM. Forbrugernes adfærd kan få afgørende betydning for, hvor længe sponsorerne har en økonomisk interesse i være i selskab med Qatar – og hvornår en cost/benefit-analyse fortæller dem, at det er tid til at trække sig.

Herhjemme meddelte Arbejdernes Landsbank i denne uge, at den ikke længere vil være sponsor for det danske landshold. Officielt på grund af den såkaldte kviklånslov, der gør det ulovligt for udbydere af forbrugslån at reklamere side om side med spilreklamer – og landsholdets anden sponsor er Oddset. Men da loven netop er blevet lavet om, lyder forklaringen hul. Ifølge Weekendavisen er den reelle grund, at Arbejdernes Landsbank for at beskytte sit omdømme ikke vil være på spilletrøjerne i Qatar.

Også de spillende mangemillionærer og milliardærer på banen har et brand, de begynder at være nervøse for. Flere landshold har markeret deres støtte til menneskerettigheder, og den tyske stjerne Toni Kroos sagde forleden, at han finder det forkert, at VM skal spilles i Qatar. Begynder spillere som Kroos, førnævnte Mbappé eller måske en Kasper Schmeichel at trække sig, hvem tør så IKKE at følge med dem?

Det er derfor, jeg hepper på Bayern München på tirsdag. Qatars stigende indflydelse på international fodbold skal bremses. Nu, næste år og derefter. Fodbold skal ikke spilles på dødsmarker.