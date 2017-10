Hver anden sommerhusejer inviterer selv tyven indenfor

DANMARK: Det er efterår, og snart vil de fleste sommer- og fritidshuse blive lukket af. Husene vil ligge øde hen, og alligevel er der ikke den store interesse blandt ejerne for at forebygge indbrud i deres huse.

54 procent af de adspurgte i en ny Epinion-undersøgelse foretaget for brancheorganisationen Forsikring & Pension og Forsikringsguiden.dk har ikke gjort noget for at forhindre indbrud.

Dem, der aktivt har gjort noget, har især satset på nabohjælp, sikring af døre og vinduer, udskiftning af låse, eller de har sat lys op. Nogle kombinerer indsatserne.

- Når sommerhuse ligger øde hen, er der høj risiko for at få indbrud. I perioden 2011 til 2016 er erstatningsudbetalingerne pr. indbrud steget fra knap 10.000 kr. til 12.326 kr. svarende til en stigning på 25 procent. Det kan skyldes, at danskerne har flere eller dyrere ting i sommerhuset som for eksempel designermøbler og ditto lamper.

Det siger chefkonsulent Jacob Nisgaard Larsen fra Forsikring & Pension, og han minder om, at Danmark har førstepladsen i antal indbrud i EU med flere indbrud pr. indbygger end Tyskland, Norge og Sverige tilsammen.

Og ifølge Forsikringsoplysningen øger manglende opsyn med sommerhuset også risikoen for, at der opstår en skade, som får lov at udvikle sig - for eksempel skader på grund af skybrud eller oversvømmelse eller på grund af storm eller en brand, der kan være udløst af en kortslutning i el-systemet. Det går ikke kun ud over huset, men rammer også indbo som møbler, lamper og kunst.

Salget af sommerhuse stiger

Salget af sommerhuse i hele landet er steget betragteligt i de første fem måneder af 2017 i forhold samme periode året før. Alene i maj blev der handlet 1.069 huse, hvilket er godt 30 procent mere end maj sidste år, ifølge Boligsiden.dk.

Et stigende salg øger behovet for at finde den rigtige fritidshusforsikring, der svarer til ens behov. På Forsikringsguiden.dk kan man samtidig sammenligne forsikringens pris, vilkår og service hos mange forskellige selskaber.

Gode råd

Her er Forsikringsoplysningens gode råd, når du skal forsikre dit fritidshus:

- Som minimum bør du have en fritidshusforsikring, der dækker brand og kaskoskader, fx indbrud, storm og vandskade

- Overvej om du har behov for tillægsforsikringer som for eksempel udvidet rør, svamp og insekt, skadedyr osv.

- Sørg for at indbosummen svarer til værdien af dit indbo i fritidshuset, dvs. hvad det koster at genanskaffe alt dit indbo

- Tjek selvrisikoen. Er den passende, eller skal den være højere eller lavere?

- Sørg for gode og solide døre, vinduer og låse i dit fritidshus.