Hverdag efter hvalpeboom: Hunde bider og er ude af kontrol

NORDJYLLAND:Har du anskaffet dig en hund til at holde dig og familien med selskab, mens I gik hjemme under coronanedlukningen, har du gjort som titusindvis af andre.

Hunden er i danskernes i særklasse foretrukne kæledyr. Ifølge en undersøgelse fra Københavns Universitet, som er foretaget i år, findes der nu flere end 800.000 hunde i Danmark fordelt på 617.000 familier.

Der tales vidt og bredt om et regulært hvalpeboom, mens vi har gået hjemme og ventet på, at pandemien skulle drive over.

Flere sager om bidskader

Det mærker de hos den såkaldte Dyrevelfærdsenhed hos Nordjyllands Politi, der holder til på politikontoret i Kaas. Her sidder 11 betjente og arbejder med sager om dyr og dyrevelfærd i tre jyske politikredse, Nordjylland, Midt- og Vestjylland og Østjylland.

Politikommissær Henrik Jensen fra Dyrevelfærdsenheden ved Nordjyllands Politi opfordrer alle, der påtænker at anskaffe en hund til familien, til at tage tage en person med, der har forstand på hunde, før de beslutter sig for at købe. Foto: Martin Damgård

I et normalt år skriver Dyrevelfærdsenheden omkring 240 rapporter om såkaldte hundesager. Med tre måneder tilbage af 2021 har tallet allerede passeret 250.

- Vi har haft rigtig, rigtig mange sager om bidskader - altså hvor hunde har bidt, og vi har haft en del sager, hvor hunde er blevet aflivet som følge af de skader, de laver på hunde eller mennesker, siger politikommissær Henrik Jensen fra Nordjyllands Politi.

I 27 af de sager, som i år er blevet vurderet af Dyrevelfærdsenheden, er hundeejere blevet pålagt altid at holde hunden i snor samt montere en mundkurv, når de færdes med den udenfor hjemmet.

De flere end 250 hundesager, Dyrevelfærdsenheden har registreret i årets første ni måneder, handler ikke alle om hundebid.

- De dækker også over folk, der ikke har styr på deres hunde, som så suser rundt alle mulige steder. Det er hunde, der larmer som ind i helvede og generer naboer - det vi kalder glammesager. Og så dækker det også over hunde, vi tager ind, fordi vi skønner, de er en ulovlig race, forklarer Henrik Jensen.

Efterspørgsel presser priser i vejret

Der er flere forklaringer på, at der kommer flere såkaldte hundesager. Kenneler og internater er under coronanedlukningen blevet støvsuget for hvalpe, og den massive efterspørgsel har presset priserne i vejret og gjort det til en lukrativ forretning at skaffe hvalpe til betalingsvillige familier, der er kommet til at love ungerne en firbenet ven.

Og der er altid nogle, der lugter hurtige penge.

- Der er flere penge i at importere ulovlige hunde, end der er i at sælge hash. Og når der er så mange penge i det, så bliver der ved at være nogen, der hiver hunde ind over landegrænserne. Det er ikke altid hunde, som der er blevet gjort et godt forarbejde med og har været i hænder, som de skal. Mange mennesker har været villige til at købe en hund på en rasteplads uden at få en kvittering. De smider bare pengene over til sælgeren og får stoppet hunden ind gennem sideruden på bilen. Det er ikke altid klogt, konstaterer Henrik Jensen.

Dyrt at tabe kontrollen

Lige som det ikke er billigt at anskaffe sig og efterfølgende holde hund, er det heller ikke omkostningsfrit at tabe kontrollen over den.

I 27 sager alene i 2021 har Nordjyllands Politi pålagt deres ejere at give hunden mundkurv på, når de har den med udenfor hjemmet. Foto: Jonas Skovbjerg Fogh/Ritzau Scanpix

- Hvis en hund bider, starter bødestraffen ved 4000 kr. Bider den helt ned i kødet og laver skader på vævet - det vi kalder skambid - stiger bøden samtidig med, at vi lægger op til, at hunden skal aflives, fortæller Henrik Jensen.

Hvor der gælder samme størrelse på bøden, uanset hvilken hund der bider, er der forskel på skaderne, et bid efterlader.

- Når små hunde bider, efterlader det ikke lige så store huller, som når en rottweiler eller schäfer tager ved og rusker, konstaterer Henrik Jensen.

Bøder i hundesager Med indførelsen af den nye hundelov 1. juli 2010 steg størrelserne på bøderne for overtrædelse af hundeloven væsentligt. De hunderelaterede bødestørrelser er som følger: Hunden løber hjemmefra: 2000 kr. Hunden mangler hundetegn: 1000 kr. Hunden mangler ID mærkning og registrering i Dansk Hunderegister: 2000 kr. Hunde mangler ansvarsforsikring: 3000 kr. Hunden bider eller forvolder andre skader på mennesker eller dyr: Mindst 4000 kr. Hundeejeren overtræder snorpligt og mundkurvspligt: 2000 kr. Såfremt en eventuel overtrædelse gentages, kan bøden øges med 50 procent. VIS MERE

Han har selv været hundefører i mange år og har som sådan haft mere end 30 schäferhunde mellem hænderne, der har fungeret som tjenestehunde for både ham selv og kolleger.

Henrik Jensen har et par gode råd til alle nye hundeejere - og de, der planlægger at blive det:

- Jeg vil råde alle, der skal købe en hund, til at tage en med, der ved noget om hunde. Og med hensyn til opdragelsen af sin hund, vil jeg bare slå fast, at med kærlighed kommer man langt.