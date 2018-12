Hvid jul? Glem det - nu får vi varmegrader

NORDJYLLAND: Drømmer du om en hvid jul - lige som Bing Crosby?

Så har Danmarks Meteorologiske Institut/DMI dårligt nyt til dig.

For selv om vi har haft lidt nattefrost og en anelse snedrys, er der bestemt ikke udsigt til hvid jul i Nordjylland i år.

Søndag aften kan der komme lidt sne og slud, men natten skulle holde tør. Temperaturerne kan snige sig ned mod tre minusgrader.

Men mandag stiger temperaturerne til plusgrader i dagtimerne, og fra tirsdag kan vi forvente varmegrader døgnet rundt. Og det nedbør, der er udsigt til tirsdag og onsdag, vil formentlig være regn.

Varmegrader og regn er der også udsigt til mandag 24. december, ifølge prognosen fra DMI. En prognose, som dog kan nå at ændre sig, for der er fortsat lidt over en uge til juleaften.

Så hvis du synger "I'm dreaming of a white christmas" fra nu af og frem til juleaften, kan det jo være...

