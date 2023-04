Hvis Bruno har ret, lukker op mod 100 dagligvarebutikker i Nordjylland

NORDJYLLAND:De lukker på stribe, de små købmænd og brugser ude i de små byer.

Trist, synes vi, men de købmænd og brugser, der stadig eksisterer uden for de største byer, er måske mere interessante, for de er på en næsten umulig mission.

Op imod 100 dagligvareforretninger i Nordjylland burde slet ikke kunne klare sig, men det gør de alligevel, og det kræver noget helt særligt, siger detailhandelsekspert Bruno Christensen.

Eller nogen helt særlig.

Bruno Christensen, tidligere formand hos Retail Institute Scandinavia, har siden 1965 analyseret dansk detailhandel. Arkivfoto: Peter Langkilde

Den rigtige m/k bag disken

300 eller 500 eller 800 indbyggere kan ikke give omsætning nok. I teorien. Ude i virkeligheden er der dagligvarebutikker i ganske små landsbyer.

Nogle steder skyldes det et stort opland eller turister i hobetal. Andre steder overlever butikken uden disse fordele.

- Man kan sagtens finde købmænd - og uddelere - der kan skabe en forretning på trods. Det skyldes ene og alene deres stærke personlighed og relation til kunderne, mener Bruno Christensen.

Landsby vågnede op til dåd

En af de mindste nordjyske byer med egen dagligvareforsyning er Mosbjerg i Hjørring Kommune med blot 240 indbyggere.

Her finder man 62-årige Karen Pedersen bag disken i DagliBrugsen. Karen Pedersen har været ansat i brugsen i Mosbjerg i 33 år, de seneste mange år som uddeler.

- Jeg tror bare, vi har besluttet, at vi skal have et sted at handle ind, og det har folk også husket. Én ting er jo, hvad man siger - man skal også gøre det. Det har de været gode til i Mosbjerg, og vi har jo også et dejligt opland, siger Karen Pedersen.

Karen Pedersen har arbejdet i brugsen i Mosbjerg i 33 år: - Bestyrelsen siger, jeg bliver her i 10 år mere. Det kommer jo an på alt muligt, men så længe lysten er der og det går som det går, render jeg ingen steder. Arkivfoto: Martin Damgård

- Vi vågnede op, da vores skole blev lukket. Det gik op for os, at ingen kommer og giver os liv i byen. Det skal vi selv skabe, tilføjer hun.

Derfor har Mosbjerg en friskole og en brugs.

- Det er humlebien, der ikke kan flyve, om igen, mener Karen Pedersen.

Mere end en butik

Brugsen i sig selv ligner nok de fleste andre brugser med Coops varer på hylderne.

- Men vi gør lidt mere end at være en dagligvareforretning. Vi prøver at ansætte de søde og smilende medarbejdere og har åbent 12 timer om dagen 365 dage om året. Brugsen er med, når der er open by night, fællesspisning på skolen og andre arrangementer. Alle foreningerne og skolen handler her, og så støtter vi med sponsorater den anden vej, forklarer Karen Pedersen.

Hun vil også godt indrømme, at hun "skriver på begge sider af papiret". Sparer, hvor der spares kan.

- Og vi kom ud med overskud sidste år. Det er der ikke mange, der præsterede, fortæller hun, og skynder sig at tilføje:

- Det betyder ikke, at folk skal holde op med at handle her. Så godt går det ikke!

Flere lukninger på vej

Bruno Christensen tøver ikke med at sætte en bundgrænse for, hvor stor en by eller bydel skal være, for at man kan drive en levedygtig dagligvareforretning.

- Der skal i hvert fald være et par tusinde indbyggere. Og det er under forudsætning af, at flertallet af dem vil handle i butikken, understreger Bruno Christensen.

Byer for små til deres butikker I Nordjylland er der over 100 dagligvareforretninger i byer med under - nogle langt under - 2000 indbyggere. Nogle af byerne har et stort opland eller rigtig mange turister/sommerhusgæster, men ikke dem alle.

By Indbyggere 1 Egense <200 2 Egholm <200 3 Gravlev <200 4 Grønhøj <200 5 Hjortdal <200 6 Mastrup <200 7 Mosbæk <200 8 Moseby <200 9 Salling <200 10 Skallerup <200 11 Skiveren <200 12 Vester Hvidbjerg <200 13 Øland <200 14 Ørding <200 15 Øster Assels <200 16 Bonderup 203 17 Hundelev 219 18 Mosbjerg 240 19 Hvilsom 241 20 Vester Thorup 241 21 Østerby 269 22 Rostrup 272 23 Ullits 284 24 Vesløs 292 25 Vrensted 302 26 Sejerslev 318 27 Vegger 330 28 Veddum 337 29 Vesterø Havn 340 30 Ravnkilde 341 31 Erslev 365 32 Hillerslev 370 33 Agger 384 34 Skelund 391 35 Vilsund 401 36 Tranum 428 37 Byrum 444 38 Farstrup 446 39 Overlade 447 40 Vils 460 41 Blokhus 498 42 Lendum 512 43 Astrup 514 44 Voerså 532 45 Tversted 535 46 Vester Hornum 541 47 Østerild 541 48 Agersted 547 49 Jerup 571 50 Ravnshøj 573 51 Lønstrup 577 52 Vestervig 591 53 Dybvad 592 54 Vorupør 601 55 Frøstrup 611 56 Gærum 621 57 Halvrimmen 627 58 Hou 644 59 Birkelse 645 60 Hvalpsund 649 61 Flauenskjold 654 62 Hune 677 63 Øster Jølby 682 64 Saltum 697 65 Øster Hurup 721 66 Bælum 722 67 Sjørring 729 68 Koldby 732 69 Gudumholm 766 70 Haverslev 785 71 Bedsted Thy 806 72 Gedsted 852 73 Bjergby 871 74 Jerslev 873 75 Klokkerholm 891 76 Sennels 904 77 Gjøl 912 78 Hornum 943 79 Øster Brønderslev 952 80 Ranum 969 81 Tornby 979 82 Bindslev 1031 83 Ulsted 1034 84 Langholt 1035 85 Mou 1060 86 Øster Hornum 1063 87 Asaa 1094 88 Klitmøller 1114 89 Nørager 1153 90 Snedsted 1159 91 Elling 1168 92 Tylstrup 1258 93 Østervrå 1287 94 Kongerslev 1327 95 Suldrup 1351 96 Assens 1431 97 Aalbæk 1437 98 Nørhalne 1519 99 Sulsted 1524 100 Gandrup 1573 101 Løkken 1608 102 Biersted 1615 103 Terndrup 1650 104 Tårs 1873 Kilde: Statistikbanken VIS MERE

Selv om mange nordjyder ikke har en dagligvarebutik inden for gå-afstand, er der ingen krise i dagligvareforsyningen.

- Der er jo dagligvareforretninger til 15 millioner mennesker. Vi har ikke brug for flere, sagde Ole Thomsen, Superland-købmand i Tårs og Sindal, for nylig til Nordjyske.

Han er glad for, at Hjørring ikke får en Bilka, der potentielt kan tvinge endnu flere små dagligvarebutikker til at lukke og slukke.

77-årige Ole Thomsen driver Superland i Tårs og Sindal. Foto: Kim Dahl Hansen

Men ifølge Bruno Christensen kan vi godt forvente flere butikslukninger.

- Det er jo en udvikling, der har været i gang i mange år, så, ja, det skal vi regne med. Hvis ikke butikkerne har den rigtige mand/kvinde i spidsen, så ja. I de mindre byer, skal der ikke meget til for at vælte læsset, fastslår han.

Mere end hver anden butik lukket Opslag i CVR-registret i de tre kategorier Købmænd og døgnkiosker, Supermarkeder samt Discountforretninger, viser:

1. januar 2008 var der 567 butikker i de tre kategorier i Region Nordjylland, og siden er der åbnet yderligere 629 butikker.

Der har altså været i alt 1196 dagligvarebutikker i Nordjylland siden 2008.

I samme periode er 697 nordjyske dagligvarebutikker lukket. Det svarer til 58 %.

Cirka 55 små byer i Nordjylland i årene siden 2008 har mistet deres sidste dagligvarebutik(ker). CVR-Registret VIS MERE

Nye tendenser

Der er tendenser både i den ene og den anden retning for så vidt angår dagligvarebutikker i små byer.

- Vi ser borgerinitiativer og crowdfunding. Både Coop og Dagrofa vil gerne være med, hvis lokalbefolkningen skyder penge i en butik. Men samtidig hører vi om busruter, der skal nedlægges, hvilket gør det vanskeligere at få mennesker til at bosætte sig i de områder, siger Bruno Christensen.

Ubemandede butikker kan være en løsning nogle steder.

- Men en butik i et lille samfund er også et socialt anliggende. Der får man den snak, man gerne vil have, og den mangler i de byer, hvor der ikke er butikker. Men vi savner den først, når butikken er lukket - og det gjorde den jo, fordi vi ikke handlede der.