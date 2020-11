Hvornår lukker København?

I løbet af den seneste uge er 56.000 personer i de syv lukkede kommuner blevet testet for covid 19. Der er fundet 202 smittede.

I løbet af den seneste uge er 51.000 personer i København blevet testet. Der er fundet 1.168 smittede.

Hvorfor er det langt mere smitteramte København åben, når Læsø, Frederikshavn, Hjørring, Brønderslev, Jammerbugt, Thisted og Vesthimmerland er lukket ned – nu som en samlet enklave?

Der er ingen minkmuteret cluster 5 i København, vil sundhedsminister Magnus Heunicke nok give som begrundelse. Til det vil jeg svare: Det er der heller ikke i de syv kommuner. Det har der efter alt at dømme ikke været i to måneder.

For en uge siden citerede jeg på denne plads en forsker, der beregnede sandsynligheden for, at cluster 5 stadig eksisterer, til 0,6 procent. Nul-komma-seks. Siden har Kåre Mølbak fra Statens Serum Institut sagt, at mutationen formentlig er død.

Siden er det også kommet frem, at verdenssundhedsorganisationen WHO, det europæiske smitteagentur EDC og chefen for den amerikanske smittebekæmpelse Anthony Fauci har studeret smittedataene fra Danmark og vurderet, at cluster 5 ikke udgør en fare for folkesundheden, og at kommende vacciner vil have effekt mod mutationen. Den danske regerings skræmmebillede af Nordjylland som et potentielt arnested for en ny pandemi – et nyt Wuhan – var med andre ord både et falsum og lige så urimeligt, som det allerede i første omgang lød i nordjyske ører.

En uge længere inde i de mest omfattende begrænsninger for danske borgeres bevægelsesfrihed siden besættelsen må vi konstatere dette: Den fortsatte indelukning af små 300.000 nordjyder savner en let forståelig og logisk forklaring, når den ekstremt lave, teoretiske risiko for, at cluster 5 stadig skulle være her, sættes op mod de meget reelle gener for borgere og virksomheder. Også i Aalborg og de øvrige omkringliggende kommuner, der mærker konsekvenserne.

Mange nordjyder vil ikke længere finde sig i det. Murermester Jan Bisgaard fra Støvring sagde her i NORDJYSKE lørdag, at han nu vil kalde sine svende, der bor i lukkede kommuner, tilbage på arbejde. Carsten Hansen fra Vesthimmerland fortalte, at han kørte til Aalborg for at handle. En rundspørge til NORDJYSKE Mediers Panel Nordjylland viser, at hver fjerde indbygger i de lukkede kommuner har brudt grænserne i strid med regeringens restriktioner. Jeg udtrykker ikke støtte til den form for civil ulydighed. Jeg konstaterer blot, at restriktioner, der opfattes som ulogiske og urimelige, fører til civil ulydighed, og det kan ikke komme som en overraskelse for nogen.

Magnus Heunicke blev fredag spurgt, hvad der skal til, før regeringen lemper restriktionerne yderligere. Det kræver, svarede han, at der kommer flere testresultater, og at myndighederne kan konstatere et yderligere fald i risikoniveau. Ministeren sagde ikke hvor stort et fald, og det er måske ganske forståeligt, for det må være svært at beregne et fald fra det nuværende risikoniveau, der er tæt på nul. Hvilket får mig tilbage til sammenligningen med København.

København har ingen cluster 5. Det har de syv nordjyske kommuner heller ikke.

Der er ingen mink, der kan få cluster 5 til at blusse op i København. Det er der heller ikke (længere) i de syv kommuner.

København har et smittetal på 1.714 smittede per 100.000 indbyggere. I de syv kommuner er smittetallet 862 per 100.000 indbyggere. Altså halvdelen af Københavns.

Jeg formoder, at en nedlukning af København ikke er i spil. I så fald bør der heller ikke være nogen tvivl i forhold til de syv nordjyske kommuner: Åbn dem.