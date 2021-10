Hvis du har købt dette produkt, er det ikke sikkert, at du kun brænder i munden

NORDJYLLAND:Hvis du har chiliflager fra en butik i Coop-kæden stående på din krydderihylde, er det ikke sikkert, det kun giver dig en brændende fornemmelse i munden, hvis du putter det i maden.

Coop Danmark A/S har nemlig fundet mug i det produkt, som hedder Coop Chili Flager, som derfor nu tilbagekaldes.

Nettoindholdet i produktet er 30 gram, og du skal holde særligt øje med varen, hvis den har følgende bedst før-datoer: 06.05.2024, 16.06.2024, 27.07.2024, 24.08.2024, 23.09.2024.

Produktet er solgt i Kvickly-, SuperBrugsen-, Brugsen-, Fakta-, Coop 365-, Dagli'- og LokalBrugsen over hele landet.

Risikoen for, at der er mug i chiliflagerne, gør, at produktet er uegnet som fødevare, og i en pressemeddelelse råder Fødevarestyrelsen forbrugerne til at levere produktet tilbage til butikken, hvor det er købt, eller at kassere det.

Mug i fødevarer forårsages af skimmelsvampesporer, og i fødevarer kan de begynde at vokse, så maden bliver muggen. Nogle skimmelsvampe producerer giftstoffer, der kan være kræftfremkaldende eller skadelige for menneskers organer, og man skal derfor undgå at spise mad, der er muggen.