Aalborg Håndbold leverede i weekenden et af de største nordjyske sportsresultater nogensinde.

Som det første danske klubhold nåede klubben finalen i Final4-turneringen i Køln. Godt nok blev det til et nederlag mod Barcelona i den afgørende kamp i aftes, men forinden havde det nordjyske håndboldslagskib lørdag sænket mægtige Paris SG i et brag af en semifinale.

Sølvmedaljen i den prestigefyldte klubturnering er en kæmpe bedrift, der helt sikkert giver genlyd i håndboldverdenen. Men det er faktisk ikke den sportslige del af Aalborg Håndbolds succes, disse linjer skal handle om.

De handler derimod om vores karakter. Ikke kun som borgere i Nordjylland, men som danskere i en globaliseret verden.

Der kan stadig være en tendens til, at vi krummer tæer, når topchefer, politikere og sportsfolk taler om, at de skal være globale markedsledere, foregangsland og verdensmestre. Her, hvor janteloven blev til, er det bedst at holde lav profil, og den særlige danske selvudslettende tilbageholdenhed er sammen med hygge de typiske kendetegn, som udlandet bruger til at beskrive vores nationale karakter.

Jeg vil tillade mig at gentage de ord, Aalborg Håndbolds direktør Jan Larsen udtalte forleden til det nye, nordjyske arbejdslivsmedie Vigeur i en podcast om hans og klubbens erklærede mål om at blive verdens bedste:

- Hvis du ikke tør sige det, du gerne vil, så sker det ikke. Det tror jeg simpelthen ikke på.

Vel talt, Jan Larsen, og selv om han som jordbunden nordjyde skulle gå rundt om sig selv endda nogle gange, inden han turde tale højt om at være i verdensklasse, så er han og en gruppe af velvoksne håndboldspillere i færd med at lære os, at vi ikke skal være bange for at sætte store mål - og være stolte af dem. Tværtimod, det er faktisk en forudsætning for at lykkes. For først når målet er formuleret højt og tydeligt, vil alle dem, du er afhængig af for at nå dine mål, vide, hvad de skal bidrage med. I Aalborg Håndbolds tilfælde spillere, medarbejdere og ledere.

Derfor har vi nu i Nordjylland en håndboldklub, der slutter sæsonen af med finaler om danmarksmesterskabet, det danske pokalmesterskab og Champions League. Det er ikke sket før, men jeg vil godt vædde med, at det sker igen. For med købet af verdens bedste håndboldspiller Mikkel Hansen til sæsonen 2022-23 og andre opsigtsvækkende investeringer har Aalborg Håndbold markeret, så ingen kan misforstå det, at målet er verdensherredømmet.

Vi bør alle lade os inspirere af denne opvisning i mod til at ville aflive janteloven.