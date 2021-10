Hvis en politiker siger noget på et vælgermøde, laver det så en lyd?

Er opmærksomhed noget man har ret til eller fortjener? Spørgsmålet er aktuelt i forbindelse med vores forsøg på at gentænke vælgermøder forud for kommunal- og regionalvalget i november. Men det dukker faktisk jævnligt op her i mediehuset. Typisk er det i samtale med politiske eller kulturelle institutioner og aktører, der føler de har vundet hævd på opmærksomhed: ”Jamen, I skal da dække [indsæt begivenhed, politisk møde, indvielse, premiere, fernisering etc.] – det er jo jeres pligt!”

Vores pligt må først og fremmest være rettet mod vores kunder – vores læsere, seere, lyttere, brugere. Uden dem giver det at udgive noget ikke mening. Hvis ingen læser en artikel, ser et interview eller hører en debat, hvilken forskel har den så gjort? Og vi eksisterer for at gøre en forskel – det tilsiger vores fundats.

Det betyder naturligvis ikke, at vi bare skal give folk det, de ønsker. Nogle af de bedste oplevelser indeholder netop overraskelser. Nogle af de mest dannende indtryk, kommer af at blive udfordret. Men skal man overraske eller udfordre, er der én ting man skal have fra modparten: deres opmærksomhed. Og den skal man gøre sig fortjent til. Det handler ikke om at lefle, men om øjenhøjde.

”Hey, I jagter bare de hurtige klik” kan kritikken også lyde. Hvis vi rent faktisk jagtede ’de hurtige klik’, lavede vi slet ikke vælgermøder – eller skrev for den sags skyld om lokalpolitik. Der er ganske enkelt andre emner, som trækker langt mere opmærksomhed i den brede offentlighed.

Når vi i De Omvendte Vælgermøder kører en kæk tone og holder os til en kort form, handler det om at fange opmærksomheden hos dem, der ikke af sig selv møder op til det traditionelle, politiske møde. Målet med møderne er ikke at give det fulde overblik over lokalpolitikerne i et område, men om at skabe nysgerrighed omkring lokalpolitik. Det er starten på rejsen.

Forsøget med at genopfinde genren vælgermøder, er altså netop noget vi gør, fordi vi ikke jagter nemme og hurtige klik, men kerer os for samfundet og er vores rolle bevidst. Vi prøver på at trække folks opmærksomhed over på lokalpolitikken. De mange, som ellers aldrig i deres vildeste fantasi kunne finde på vælge et vælgermøde over seneste bingehit fra Netflix.

Opmærksomhed er tidens mest sparsomme ressource. Det er problematisk, fordi det udfordrer vores hidtidige måde at levere og modtage substans, men samtidig med til at skærpe os alle og vores kommunikation. Uanset hvad, er det – og har altid været - noget, vi skal gøre os fortjent til.

Tak fordi du læste – det kunne sagtens have været længere.

-

I næste uge fortsætter vores omvendte vælgermøder. Første stop er mandag i Jammerbugt Kommune.