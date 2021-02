Hvis man kan lukke regionalt, kan man åbne regionalt

Regeringens eksperter regner nu på effekten af en eventuel regional åbning. Det er områder som detailhandelen, at lade de større klasser i grundskolen vende tilbage og på udendørs idræt, der blandt andet har regeringens øje, fortæller Sundhedsminister Magnus Heunicke til TV2.

Det er godt, at man regner på effekten og tænker sig om. Der er bestemt grund til at være forsigtig. B.1.1.7-varianten vokser så hastigt, at Mads Albertsen, der er professor ved Institut for Kemi og Biovidenskab på Aalborg Universitet, til Nordjyske betegner det som "voldsomt". Varianten er som antaget meget mere smitsom end den oprindelige.

Ikke desto mindre går det bedre i Nordjylland end i resten af landet. Her er andelen af B.1.1.7 væsentlig lavere. Den blev kun fundet i 6 procent af de analyserede positivprøver i uge 5.

Ifølge Mads Albertsen tyder det på, at ”vi har været bedre til at bryde smittekæderne heroppe. Der har været en intensiv smitteopsporing, og det kan være, at den simpelthen har været bedre og mere effektiv i Nordjylland.”

Det er selvfølgelig problemet med corona: at vi står midt i et konstant eksperiment med så mange ubekendte, at vi reelt ikke ved hvad der præcist er årsagen til udviklingen og om det holder.

Men tilbage til regeringens eksperter og beregningerne. Logisk set må hovedkonklusionen være enkel nok: Hvis man i efteråret kunne lukke en region ned for at begrænse smittespredning, bør oplukning eller lempede restriktioner også være en mulighed i områder, hvor smitten er under kontrol.

Landet kommer økonomisk set ikke bedre igennem krisen ved at man har solidarisk nedlukning. Snarere tværtimod. Det, der forsvarligt kan komme i gang, bør sættes i gang.

Det vil være godt for alle – også de fortsat nedlukkede områder.