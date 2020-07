Hvor er fordømmelserne?

Engang kunne det være rart én gang for alle at få en udtømmende og gerne også logisk forklaring på, hvorfor skiftende danske regeringer opfører sig så krybende underdanigt over for så modbydeligt et styre som det kinesiske.

Hvorfor har blikket hos danske politikere det med at flakke, når landet med jævne mellemrum får besøg af Tibets åndelige leder Dalai Lama? Et besøg, der gerne ender med diskussioner om, hvor mødet i det hele taget kan finde sted - for endelig ikke at fornærme nogen.

Hvorfor er politifolk så hysteriske med at få fjernet alt, hvad der ligner demonstranter og ikke mindst deres Tibet-flag, hvis præsident Xi Jinping eller andre højtstående kinesere skulle finde på at lægge vejen forbi Danmark?

Hvorfor var det så vigtigt at tage imod et par kinesiske pandaer til Københavns Zoo på i øvrigt helt horrible lejevilkår i millionklassen?

Og nok så vigtigt: Hvor bliver Danmarks - og for den sags skyld hele den frie verdens - åbne og meget direkte fordømmelse af, hvad der foregår i Hongkong i disse dage, af?

Hvis et nærmest hvilket som helst andet land havde optrådt, sådan som Kina gør for tiden over for den tidligere britiske kronkoloni, som strengt taget er blevet lovet selvstyre frem til mindst 2047, havde det straks givet anledning til krisemøde på højeste plan i FN’s sikkerhedsråd, og et større batteri af handelssanktioner og andre forhindringer var straks blevet rullet frem.

Men i Danmark kan udenrigsminister Jeppe Kofod (S) kan lige akkurat svinge sig op til at være ”alvorligt bekymret” - og dét kan man jo være over for så meget ved Kina. For eksempel selve måden over en milliard borgere bliver behandlet på i et land, hvor samfundskritikere har en uheldssvanger tendens til at forsvinde, og hvor personovervågningen ligner rædselsregimet fra George Orwells uhyggelige roman ”1984” - bare ganget med mindst en million. Privatlivets fred er og bliver et fremmedord.

På mange måder tromler Kina frem, og når man er tilpas stor og økonomisk stærk, kan man tillade sig hvad som helst. Over for ikke bare Hongkong, men også Tibet og Taiwan. Mange er benovede over, hvor meget kineserne kan få fra hånden - men går skræmmende lidt op i, hvordan de får produkterne fra hånden og på hvilke vilkår.

I sidste ende skal man huske på, at Kina har væsentligt mere brug for blandt andre EU end omvendt, og hvad politikerne åbenbart ikke kan beslutte sig for, kan forbrugerne vælge at gøre noget ved selv.

For det står frit for enhver at lade kinesiske varer blive liggende på hylden, hvis man ikke bryder sig om, hvad man ser i Hongkong for tiden.

Den politiske forbruger kan have væsentligt større indflydelse, end hun eller han måske tror.