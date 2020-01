Hvor populær er din bank hos kunderne? Se listen her

NORDJYLLAND:Er du glad og tilfreds med dit pengeinstitut? Eller fnyser du over elendig service og flere og flere gebyrer?

Voxmeter har offentliggjort en liste over kunde-tilfredsheden blandt landets 20 største pengeinstitutter. Her kan man se, at størrelse ikke nødvendigvis er ensbetydende med stor tilfreds blandt kunderne.

Faktisk ligger nogle af landets allerstørste banker - Danske Bank og Nordea - helt i bund på popularitetslisten.

Kunderne i de nordjyske banker er generelt nogenlunde tilfredse med servicen i deres pengeinstitut.

I hvert fald ligger landsdelens pengeinstitutter fint på ranglisten over kundetilfreds - listen som analyseinstituttet Voxmeter har offentliggjort. I den årlig undersøgelse har Voxmeter spurgt over 51.000 bankunder, hvordan de ser på deres bank.

Jutlander Bank, Sparekassen Thy og Sparekassen Vendsyssel ligger i top 10. Nordjyske Bank får en selvstændig placering som nummer ni, men er som bekendt også en del af Ringkjøbing Landbobank, der ligger nummer to.

Helt i bund ligger Danske Bank, mens Nordea ligger næstnederst.