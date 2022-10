Hvordan gør de det? De er stand-uppens tryllekunstnere

STAND-UP

Specialklassen

En aften, der lægger hårdt ud med et flot, meget omhyggeligt forberedt sang- og dansenummer om, at intet - absolut intet! - er aftalt på forhånd for næsten to timers senere at slutte af med en heftig irsk folkemelodi om en stavblender i størrelse medium - sådan en aften er ikke helt almindelig.

I det hele taget er der ikke meget almindeligt over det helt forrygende foretagende ved navn Specialklassen. Med tre mænd, der om nogen er hurtige i replikken - og næsten endnu hurtigere i hovederne.

Ud fra tilråb fra salen finder de på - så godt som altid på noget rigtigt sjovt - inden for forholdsvis brede rammer.

For eksempel et usædvanligt morsomt og fængende stykke bossanova ud fra tilråbet "Lars Findsens ensomhed" - det bliver på stedet og efter meget få sekunder til en smægtende sang med blandt andre linjen "Jeg troede, du kunne holde på en hemmelighed", mens der kommer et stykke børne-MGP ud af spontantforslaget "Mobning på Aula".

Men sjovest i den kategori er en vaskeægte omgang dansktop med det til lejligheden opfundne par Lillian & Jørgen og deres nyeste hit, "Jeg er en tøffelhelt".

For ud over at være nærmest overvældende morsomme er trioen med Kasper Le Fevre, Kasper D. Gattrup og Rasmus Søndergaard bemærkelsesværdigt musikalske - og kan få en snes meget forskellige melodi- og tekststumper til at handle om næbdyr. For at forsvinde ud over stepperne i et længere stykke højstemt gospel over linjen "Moses var et næbdyr"..

I den musikalske ende scorer de virkeligt højt på spontanforslaget om "Fiskekutter - the Musical", hvor ikke mindst Kasper Le Fevre får det maksimale ud af sin særdeles musical-egnede stemme, mens Rasmus Søndergaard rykker rent igennem som fortumlet nordmand. Samme Søndergaard brænder - endnu engang - igennem som en nærmest hysterisk morsom døvetolk over det ellers aldeles umulige emne "kikkertundersøgelse".

I sketch-kategorien brager de tre gang på gang rent igennem, uanset om det er som et par børn i 3. klasse eller mænd på drengetur i Ikea - for at runde af med verdens værste murer, verdens værste sygehusportør og verdens værste begravelse ("Vi er samlet her til begravelse af Søren Pape Poulsens statsministerdrømme").

Selv den lumre kategori mestrer de med ynde - ikke alle ville uden videre kunne tale om "sex med mig er som... ", når publikum foreslår sammenligninger som kattemad, jobsamtale, udsalg og gebis.

Alt i alt er Specialklassen som standup-komikkens svar på tryllekunst. Igen og igen tænker man: Hvordan i alverden gør de det?!

14 års rutine giver naturligvis et vist arsenal af muntre bemærkninger. Men der skal stadig arbejdes ud fra øjeblikket, og her har "Leffe", "Gatte" og 2Ras", som de kalder sig, formået at holde sig knivskarpe. Også på en måde, så de ikke minder om nogen som helst andre inden for feltet herhjemme.





Ove Nørhave

Specialklassen med showet "Intet aftalt" i Europahallen i Aalborg fredag aften.

Specialklassen i Aalborg Kongres &Kultur Center