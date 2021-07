Hvordan kan vi blive med at acceptere, at vores ældre bliver udsat for omsorgssvigt?

- Jeg synes, at de glemte at se, at der faktisk var et menneske inde bagved patienten. Han har jo været en dreng, en mand og en far.

Sådan lyder det fra Rikke Hansen i et interview med Nordjyske. Hendes far - 78-årige Jørgen Jørgensen - afgik ved døden efter et syv ugers ophold på plejecenteret Magrethelund i Dronninglund. Rikke Hansen, som selv er social- og sundhedsassistent, rejser en alvorlig kritik af forholdene på plejecentret.

Og hun er ikke den eneste pårørende, Nordjyske har talt med.

Senest stod Jette Arentsen frem og fortalte om hendes mand, Frans Arentsen, som blandt andet oplevede, at personalet havde fået alt hans tøj væk, og derfor måtte den 73-årige sclerosepatient opbevares i sin seng, indtil tøjet blev fundet igen. Frank Arentsen havde en aflastningsplads på centeret, men da han undervejs fik det dårligere, fik familien i hast fjernet ham fra Magrethelund.

I de seneste tilsynsrapporter fra plejecenteret er der intet, der tyder på, at der skulle være dårlige forhold på Magrethelund. Og det er måske det, der i virkeligheden er det mest skræmmende.

De oplevelser, som Nordjyske har beskrevet, er desværre langt fra enkeltstående. Vi får ofte henvendelser fra frustrerede pårørende - både fra Magrethelund, men også fra rigtig mange andre steder i Nordjylland. Gennem de seneste mange år er der blevet produceret adskillige indslag, dokumentarer og artikler om forholdene i den danske ældrepleje.

Nordjyskes artikler bekræfter endnu engang de usle forhold, som vi er blevet præsenteret for så mange gange før. Forklaringerne er også de samme: Mangel på medarbejdere, manglende ressourcer og for lidt tid. Hvordan kan vi blive ved med at acceptere, at vores ældre bliver udsat for omsorgssvigt?

- Man ser ikke personer og mennesker. Man ser en række opgaver og nogle minuttal. Det hele kører efter budgetter - og ikke efter, at man skal have et godt liv som ældre, lyder vurderingen fra Michael Teit Nielsen, der er vicedirektør i Ældre Sagen.

Et af de redskaber, man bruger på plejecenteret Magrethelund, er dialogmøder, hvor man holder et møde med utilfredse pårørende. Men hvad med de ældre, der ikke har pårørende, der kan råbe op på vegne af dem? Som ikke kan deltage i dialogmøde eller sågar gå til medierne?

Ole Jespersgaard (S) er formand for ældreomsorgsudvalget i Brønderslev Kommune. Han har bedt om en redegørelse, efter Jørgen Jørgensens dødsfald på Magrethelund. Men han er også klar til at kæmpe for flere penge til området. Samme melding lyder fra Klaus Riis Klæstrup (V), som også sidder i ældreomsorgsudvalget. Han mener dog også, det er for letkøbt alene at mene, at ældreområdet er underfinansieret.

Snart er der kommunalvalg - og mon ikke at ældreplejen igen er et af de temaer, der optager danskerne mest, når krydset skal sættes. Vi kan ikke bruge lappeløsninger. Der er brug for et alvorligt opgør med de strukturelle og grundlæggende problemer, der er på ældreområdet. Der skal styr menneskesyn og værdier frem for at lade plejen diktere af håndtering og opbevaring. Og selvom problemerne nok er så store, at de ikke alene kan løses af byrådene, bør kommunalpolitikerne tage dem meget alvorligt.