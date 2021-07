Hvorfor kalder vi stadig corona lige så farlig som ebola?

Nu bliver det taget hul på en vigtig diskussion om farligheden af covid-19. Skal sygdommen fortsat klassificeres som en såkaldt ’samfundskritisk sygdom’ eller flyttes til en mindre farlig kategori?

Betegnelsen ’samfundskritisk’ blev indført af regeringen og dens støttepartier i marts og er et politisk instrument, men også det juridiske grundlag for den undtagelsestilstand, som det danske samfund stadig befinder sig i – med restriktioner som for eksempel forsamlingsforbud, arealkrav og coronapas.

Covid-19 ophører formelt med at være en ’samfundskritisk sygdom’ den 10. september i år, hvor den overgår til at være en ”alment farlig sygdom”. Men i går opfordrede sundhedseksperter over for Kristeligt Dagblad til en forlængelse. Deres argument lød, at ingen kan vide, hvordan sygdommen vil udvikle sig og mutere, når det til efteråret og vinter igen bliver koldt. Derfor er det bedst at være på den sikre side.

Indtil videre er regeringen tavs om, hvad der skal ske, men det bør være en nem beslutning at afvise en forlængelse og nedklassificere covid-19. Myndighederne har endda selv givet begrundelsen. I forbindelse med klassificeringen i marts lød det nemlig fra Sundhedsstyrelsen, at det kun bør være nødvendigt at stemple sygdommen som samfundskritisk, indtil vaccineplanen er afsluttet, og der er opnået udbredt immunitet.

Det argument fik dengang opbakning fra flere uafhængige eksperter. Virolog Allan Randrup Thomsen fra Københavns Universitet sagde til Berlingske, at samfundet til september vil vide, om der er nok vaccinerede til at ophæve klassificeringen.

Og det vil der efter alt at dømme være. Lige nu vaccineres danskerne i stor stil. Alene onsdag fik over 90.000 personer første eller andet stik, og to ud af tre danskere, der kan vaccineres, har modtaget som minimum første stik. Medmindre der sker noget uventet, vil vi være i mål med vaccinationsprogrammet i løbet af august.

Immuniteten breder sig med andre ord. Færre dør eller bliver alvorligt syge. Næsten ingen bliver indlagt. Og det endda selv om smittetrykket stiger på grund af den mere smitsomme Delta-variant. Det er gode nyheder og overbevisende argumenter for at nedklassificere sygdommen og dermed bringe samfundet endnu mere tilbage til en normaltilstand.

Mens vi venter på en udmelding fra regeringen og dens støttepartier, foregår der uden for Folketinget en indædt kamp for at få nedtonet farligheden af covid-19. En gruppe af 324 læger, sygeplejersker, jurister og andre faggrupper med udgangspunkt i sundhedsvæsenet, mange af dem her fra Nordjylland, har skrevet et fælles brev til Sundhedsstyrelsen med ønske om en nedklassificering til det lavest mulige niveau i epidemiloven, nemlig ”smitsom sygdom”. Dødeligheden af covid-19 i Danmark er nu så lav, at det ikke længere giver mening at sidestille sygdommen med blandt andet ebola, skriver de.

I et svar til gruppen bekræfter Sundhedsstyrelsen, at covid-19 ikke længere har en høj dødelighed, men fastholder, at sygdommen som minimum bør klassificeres i næsthøjeste kategori som en ”alment farlig sygdom”.

Denne teknisk kringlede diskussion overlader vi trygt til sundhedsmyndighederne. De må afgøre, om covid-19 frem over bør betegnes som ”smitsom” eller det mere alvorlige ”alment farlig”. Men det politisk bestemte og mere vidtgående betegnelse ”samfundskritisk” bør vi alle med glæde kunne tage afsked med. For den er med til at fastholde os i en corona-angst, der ikke længere kan begrundes.