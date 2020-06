Hvorfor må vi ikke kende det jyske smittetryk?

Nu sker det: Myndighederne åbner grænserne for borgerne i vores nabolande, og dermed kan det nordjyske turisterhverv trække vejret lidt lettere, og vi andre kan øjne en sommer herhjemme, som bliver lidt tættere på normalbilledet - med tungt læssede tyske biler på vejene og glade, lettere berusede nordmænd ved værtshusenes udendørs serveringssteder.

Men ikke alt er som det plejer, for der er blevet sorteret i de inviterede til den danske sommerfest, og svenskerne var blandt de, der ikke fik en invitation. Antallet af nye indlagte og personer, der er døde, mens de har haft covid-19 er markant højere end tallene i Danmark, og den anderledes svenske strategi ligger til grund for, at myndighederne skelner, lyder forklaringen.

Og det er jo fint og forståeligt. Men hvordan kan det egentlig være, at de danske myndigheder ikke i højere grad undersøger og forholder sig til regionale forskelle, når det handler om virussets udbredelse inden for landets grænser? Hvorfor regner Statens Serum Institut udelukkende det såkaldte kontakttal (det, man indtil i denne uge har kaldt smittetryk) ud på landsplan og ikke fx for Jylland og Fyn?

Vi ved, der er en forskel. Det kan enhver sjusse sig frem til ved at se på tallene for indlagte på landets forskellige hospitaler, og at smittebilledet har været anderledes på Sjælland har Kåre Mølbak fra Statens Serum Institut også nævnt i flere sammenhænge. Alligevel ville det være interessant at se, hvor stor forskellen er - og ikke mindst: Om kontakttallet er over den i denne sammenhæng magiske grænse 1 på Sjælland. Kontakttallet er en indikator for, hvor mange personer en smittet med coronavirus i gennemsnit giver smitten videre til. Det vil sige, at et kontakttal på under 1 indikerer, at virus er på tilbagetog, mens et på over 1 viser, at antallet af smittede stiger.

Kunne overveje færre restriktioner

Hvorfor er det interessant at skelne mellem Jylland-Fyn og Sjælland? Det er det, fordi en stor forskel kunne tale for, at man skulle gøre tingene mere forskelligt i forhold til hovedstadsområdet og resten af landet. Hvis kontakttallet fx var 0,2 i Jylland men over 1 i hovedstaden, ville det åbne for en række interessante diskussioner:

I forhold til åbningen af samfundet og restriktioner inden for bl.a. børnehaver og skoler ville en vished om, at kontakttallet var meget lavt, tale for at man i dele af landet kunne løsne yderligere for restriktioner, mens man i landsdele, hvor kontakttallet var højt, eventuelt kunne indføre skrappere restriktioner. De offentligt ansatte på Sjælland har jo faktisk, netop på grund af smittebilledet, arbejdet hjemme i højere grad end i resten af landet. Måske er der grundlag for at lave endnu større forskelle?

Når det gjaldt spørgsmålet om at åbne grænserne, kunne det også give mening at se på, hvor man kan "holde til" en øget risiko for smitte. Det havde man gjort i første omgang ved at fraråde turister at have overnatning i Københavns-området, men i denne uge lempede man på reglerne efter pres fra blandt andet turisterhvervet. Men måske var der faktisk plads til, at man i Jylland lempede reglerne yderligere og f.eks. også åbnede for kortere ophold for tyskere, islændinge og nordmænd end den uge, som p.t. er kravet?

I Udenrigsministeriets rejsevejledning fremgår det, at man fraråder danske turister længere ophold i tyske storbyer med over 750.000 indbyggere. Der var måske en vis logik på samme vis at fraråde ophold i den eneste danske by med et så højt indbyggertal?

Det giver selvfølgelig kun mening, hvis kontakttallet vitterligt er højere i hovedstaden end i provinsen. Og da tallet ikke foreligger, er vi dejligt fri for at skulle tage den - ganske givet svære - snak om fornuften i at lave et delt Danmark.