Hyldestfest i Hillerslev og Glyngøre: Stoltheden over Vingegaard er stor i Thy

HILLERSLEV/GLYNGØRE: Dannebrogsflag vajer langs vejen, gule cykler i gadebilledet, og der står skrevet ”Vingegaard” på vejene. Denne weekend har Hillerslev fejret deres bysbarn og med god grund, for 25-årige Jonas Vingegaard har vundet verdens hårdeste cykelløb, og det er en præstation, der afkræver respekt og afføder stolthed. Stemningen var både lørdag og søndag på kogepunktet i det telt, der i hast er stillet op på pladsen ved kirken. Herfra blev Jonas Vingegaards kraftpræstation fulgt på storskærm, mens medier fra ind-og udland har haft fokus rettet mod den lille by med knap 400 indbyggere.

Teltet i Hillerslev var fyldt allerede fra klokken 13, selv om det officielt først åbnede klokken 14. Foto: Bo Lehm

Den lokale uddeler havde sørget for sejrsbobler, mens konfetti'en hvirvlede om ørene på de omkring 700, der var mødt op i teltet søndag for at følge den sidste etape.

- Folk er kommet langvejs for at være med her i dag, og der har været en fantastisk stemning, siger Inge Kappel, der er en af de bærende kræfter bag arrangementet.

Hillerslev er i den grad blevet pyntet op til Tour de France. Foto: Bo Lehm

- Udover at vi har haft fokus på at lave denne hyldest til Jonas, har vi kunnet mærke, at det også har samlet byen. Alle har budt sig til med hjælp, og det har været helt fantastisk at opleve. Det giver så meget energi og glæde, siger hun.

Hillerslev er blevet samlet igen, siger Inge Kappel, der er en af de bærende kræfter bag hyldestarrangementet i byen. Foto: Bo Lehm

Også i Glyngøre, hvor Jonas Vingegaard i dag bor, er der høj tour-stemning hos "Oyster Bar" på havnen i Glyngøre. Her havde langt over 100 borgere forsamlet sig for at følge den sidste etape af Tour de France og for at overvære Jonas Vingegaard, der søndag aften kunne indtage sejrsskamlen på Champs Élysèes i Paris.

Svend Bonde havde i hast fået tilladelse til at opsætte en storskærm, og det tiltrak langt over 100 mennesker.

I allersidste øjeblik fik Svend Bonde, der er direktør hos Glyngøre Shellfish tilladelse til at opsætte storskærmen, som kom op ved middagstid søndag og skabte et stort ryk-ind. Folk måtte sidde på gulvet og på fiskekasser, fortæller Svend Bonde.

- I dag hylder vi Jonas Vingegaard, for vi er superstolte af ham. Det han har formået, er kæmpestort, og det er svært at sætte ord på, siger han.

Hyldestfester for Vingegaard