I Aalborg er smitten stabiliseret - men i ét andet postnummer går det den forkerte vej

AALBORG:Efter en periode med stigende smittetal i Aalborg, går det igen den rigtige vej. I postnummeret 9000 er der i øjeblikket 38 smittede, hvilket er mere end en halvering i forhold til sidste uge, hvor tallet lå på 81.

Det viser nye tal fra 29. marts, som kommunen har fået tilsendt af Styrelsen for Patientsikkerhed.

- Vi har været meget opmærksomme på udviklingen i Aalborg, og vi kan se, at vores smitteopsporing har været - og er - et meget effektivt våben. Det gør det muligt at lukke smittekæder hurtigt ned - og holde smitten på et relativt stabilt niveau på trods af genåbningen, siger Jan Nielsen, der er direktør for Ældre- og Handicapforvaltningen og ansvarlig for coronaindsatsen i Aalborg Kommune.

Fra 5 til 20 på en uge

Hvis man kaster et blik ud over kommunen, er billedet det samme: Incidenstallene er lave, og der er generelt meget få smittede. Undtagen i ét postnummer: 9293 Kongerslev, hvor incidenstallet ligger på næsten 1.000.

Konkret betyder det, at postnummeret har 20 smittede borgere. Til sammenligning var tallet blot fem for en uge siden.

Kommunen har dog også særligt fokus på netop Kongerslev, forklarer Jan Nielsen.

- Vi har blandt andet været ude med informationer til foreningerne i området, og så har vi selvfølgelig vores daglige kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed. Vi foreslog faktisk at etablere en popup-testenhed derude tirsdag og onsdag i denne uge, men styrelsen mener ikke, at det er nødvendigt på nuværende tidspunkt, siger han.

Ifølge Jan Nielsen er der ikke nogen kontroversielle forklaringer på stigningen.

- Vi kan ikke pege på nogen enkeltstående begivenheder. Smitten har bare spredt sig gennem bekendtskabskredse og familier, og der er styr på smittekæderne, siger Jan Nielsen, der forventer, at smittetallet i Kongerslev om en uges tid er faldet til "et fornuftigt niveau".