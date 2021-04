I en kælder midt i Aalborg bor 20 grise - Et sted der var tiltænkt døde mennesker

AALBORG:I det øjeblik de to kraftige håndtag - ét for oven og ét for neden - bliver åbnet, er der liv. To grise - med krølle på halen - står straks klar bag døren, og deres nysgerrige tryner kommer til syne, da døren går op.

- Er I sultne? I kan få ét æble, for I er ved at være lidt for tykke, lyder det, før de hver får et halvt æble fra kassen, der står lige ved døren.

Det kunne lyde som en scene fra et idyllisk landbrug, men grisene bor centralt i Aalborg - i en kælder mellem Reberbansgade og Vesterbro - og manden, der iført hvid kittel står og fodrer dem med æbler, er overlæge Benedict Kjærgaard.

Vi er i de snørklede gange under Sygehus Nord.

Her, midt i byen, lever op til 22 grise af gangen.

- Det er en vigtig del af det at have et universitetshospital. Der skal være mulighed for at forske og afprøve nye og bedre behandlinger og operationsmetoder, og så skal unge læger lære for at blive dygtige i jobbet. Det er ikke altid muligt at lave sådanne operationer på mennesker, og derfor bruger vi blandt andet grise til formålet, siger Benedict Kjærgaard, der er forskningsleder på Biomedicinsk Forskningslaboratorium - som stedet hedder.

De to grise, der gnasker æbler, har begge synlige ar efter en operation fra panden og ned mod trynen. De er med i et forsøg, der i fremtiden måske vil gøre det muligt for læger at fjerne tumorer i hjernen på mennesker ved hjælp af kemo.

- Mange har et billede af forsøgsdyr fra 1980'erne. Her blev der vist billeder af dyr, der blev holdt i små bure og blev udsat for grimme forsøg. Det er ikke virkeligheden her. Jeg vil påstå, at grisene har det mindst lige så godt, som de har det hos en landmand - de har i hvert fald mere plads. De viser ingen tegn på stress, og så vi har en dyrelæge ansat til at holde øje med dem, siger Benedict Kjærgaard.

De to grise har synlige ar i panden, da de er med i et forsøg, der måske i fremtiden vil gøre det muligt at fjerne tumorer i hjernen med medicin. Foto: Martin Damgård

