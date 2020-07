I kampen mod bomtrawl: Fiskere og fotografer kortlægger stort fund af koraller i ubeskyttet område

Lokale fiskere i området har længe sagt og påstået, at revene ud for kysten bliver ødelagt af hollandske og belgiske bomtrawlere. Trawlet, som de hollandske og belgiske fartøjer fisker med, kan bestå af et forskelligt antal såkaldte ticklerkæder eller en kædemåtte, som graver sig ned i sandbunden for at rode den op og skræmme fisk ind i nettet. For at kunne gå ned i bunden, kan de tungeste bomtrawl veje mellem syv og 12 tons.