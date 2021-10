I København fjerner man 1600 studiepladser. Hvad vil udflytningsplan koste Aalborg Universitet?

"Flere og bedre uddannelser i hele Danmark" hedder den politisk brede aftale, som regeringen og alle partier - udover Liberal Alliance og Radikale Venstre - står bag. Men nu er spørgsmålet, om aftalen kan leve op til den lovende titel, for der er allerede opstået flere problemer, som følge af aftalen.

Aftalen går i grove træk ud på, at der skal være flere studerende uden for storbyerne - og samtidig skal andelen af de studerende i landets fire største byer mindskes.

Navnet på planen klinger dog en smule hult, efter at Københavns Universitet for nyligt meldte ud, at man fjerner 1600 studiepladser i hovedstaden som konsekvens af aftalen. Alene skal Det Humanistiske Fakultet reducere optaget med 640 pladser. Langt de fleste af pladserne bliver nedlagt, og vil altså ikke dukke op i byerne udenfor København. Det er derfor nærliggende at frygte, at konsekvenserne af aftalen betyder, at der ikke bliver flere men færre uddannelser i hele Danmark.

Ifølge aftalens målsætning skal universiteterne enten flytte 5-10 procent af studiepladserne eller nedlægge pladserne i de store byer frem mod 2030. Men valget er praktisk talt givet på forhånd: At flytte studiepladser ud af de store byer sker ikke med et snuptag. Der er ingen garanti for, at hverken undervisere eller studerende vil flytte med. Det er besværligt og ekstremt omkostningstungt - også selvom aftalen betyder, at uddannelsesinstitutionerne vil få et øget tilskud, hvis de flytter studiepladserne. Men hvad skal man med ekstra tilskud, hvis man hverken kan skaffe forskere eller studerende?

Når det især er de humanistiske studiepladser, der bliver ramt på Københavns Universitet, er det fordi man her ser den højeste ledighed blandt dimittender. I uddannelsesaftalen er der lagt op til et fokus på erhvervslivets efterspørgsel - og derfor er det svært at bebrejde Københavns Universitet for den prioritering. Men det vil skabe et meget homogent uddannelsesudbud, hvis alle universiteter nedlagde studiepladser på samme måde.

Derfor sætter den bekymrende udmelding fra Københavns Universitet også tankerne i gang: Hvordan bliver uddannelsesaftalen til virkelighed på Aalborg Universitet? Universitet er ikke bare en gevinst for Aalborg, men er en afgørende motor for hele landsdelen.

Som følge af uddannelsesaftalen skal Aalborg Universitet efter planen etablere en ny tandlægeskole i Hjørring, og med det store arbejde, der ligger i sådan en proces, er det nok naivt at forestille sig, at Aalborg Universitet oveni det vil flytte studiepladser ud af byen.

Derfor er det essentielt, hvordan målsætningen om 5-10 procents reduktion af studiepladser i de store byer kommer til at blive udmøntet på Aalborg Universitet. Indtil videre må vi afvente, om Aalborg Universitet kommer med en ligeså alvorlig udmelding som Københavns Universitet.

Det er bestemt en positiv ambition at ville styrke uddannelsesmulighederne udenfor de store byer, og det er afgørende, at universiteterne hele tiden arbejder på at matche erhvervslivets efterspørgsel. Men det er ærgerligt, hvis ambitionen om flere uddannelser i de mindre byer sætter en kæp i hjulet for Aalborg Universitet - og dermed med Aalborg som hele Nordjyllands studieby. Og det er ærgerligt, hvis prisen for udflytning af studiepladser betyder, at vi fremover går glip af diversitet og mangfoldighed i vores uddannelsesudbud.