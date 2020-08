I lav højde over Blokhus: Følg flyene her

BLOKHUS:Det plejer at kunne samle flere tusinde mennesker på stranden. Men i år er det ændret. For de 20 veteranfly må ikke lande på stranden på grund af Covid-19 restriktioner.

Derfor er årets store begivenhed Blokhus Fly-In ændret til Blokhus Fly-By, som finder sted søndag 30. august fra kl. 14.00 til 15.30. Flyvene flyver lavt over byen og flere andre destinationer fra Saltum i nord ned over Blokhus og til Rødhus i syd.

Flyvene flyver i følge arrangør af begivenheden, erhvervsforeningen Destination Blokhus, i så lav højde, at der vil være mulighed for at se flydetaljer og vinke.

Der er forskellige typer af veteranfly med som eksempelvis propelfly, gyrokoptere, veteranfly og hjemmebyggede fly.

Udover live-sending her på nordjyske.dk kan man også indstille sin radio på 88,40 Mhz, hvis man opholder sig i området omkring Blokhus strand. Her sendes der direkte med speaker Lars Bech, der vil guide publikum gennem dagen.