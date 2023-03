I nat sker det - og det kan koste dig dyrt

NORDJYLLAND:Nu er det nu. Den tid på året, hvor vi skal justere viseren på vores ur, hvis uret ikke justerer sig selv.

I nat kl. 02, natten til søndag, skifter vi fra vintertid til sommertid. Det betyder, at uret skal stilles en time frem til kl. 03.

Men hvorfor?

"Sommertiden er indført for at få det meste ud af dagslyset om aftenen og derved spare strøm til lys", skriver borger.dk.

Dyr omgang

Starten på sommertid kan dog blive en dyr omgang for dig. Det påpeger bilistorganisationen FDM.

En del bilister får p-afgifter, efter vi skifter til sommertid, oplyser chefkonsulent Dennis Lange fra FDM. Foto: FDM

- Desværre oplever en del bilister at modtage parkeringsafgifter i tiden efter, at vi går over til sommertid. Det sker, fordi nogle elektroniske p-skiver ikke automatisk stiller uret om, udtaler chefkonsulent Dennis Lange fra FDM i en pressemeddelelse.

- Man skal selv være ekstra opmærksom første gang man parkerer sin bil efter et skift fra normaltid til sommertid - og sørge for manuelt at indstille uret korrekt, tilføjer han.

P-bøde trods automatik

Hvis du har købt en elektronisk p-skive, der selv burde stille sit ur en time frem natten til søndag 26. marts, kan det stadig være en god idé at tjekke p-skiven.

For sent! Sidder p-afgiften i bilens forrude, er der ikke meget andet at gøre end at betale. Arkivfoto Henrik Louis

- Vi får henvendelser fra medlemmer, der har købt en parkeringsskive, der selv burde indstille uret til sommertid, men som alligevel har modtaget en p-afgift, fordi uret står forkert. Det kan blandt andet ske, hvis datoen i p-skiven ikke er indstillet rigtigt, siger Dennis Lange.

Han opfordrer til at tjekke, at uret i den elektroniske p-skive automatisk har opdateret tiden korrekt.

Dit eget ansvar

Er der først havnet en p-afgift i forruden på din bil, hjælper ingen fine forklaringer.

- Reglerne er ret klare. Det er i sidste ende bilistens eget ansvar, at p-skiven fungerer, uanset om fejlen skyldes sommertidsbøvl, eller at p-skiven er løbet tør for batteri, pointerer Dennis Lange fra FDM.