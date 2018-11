I nattens mulm og mørke: Her er farten på E45 skiltet ned til 120

STØVRING: Trafikanter, der kom til Aalborg ad motorvej E45 torsdag morgen, kunne ved selvsyn konstatere, at nu må der på strækningen fra lidt syd for afkørslen Støvring Nord og ind til rastepladsen ved Infoteria Dall kun køres med en højeste hastighed på 120 kilometer i timen. Hidtil har hastighedsgrænsen lydt på 130 kilometer i timen. Fra Infoteria Dall ind mod Aalborg er den højest tilladte hastighed så fortsat 110 kilometer i timen.

– Vi gjorde det i nattens mulm og mørke, griner afdelingsleder hos Vejdirektoratet i Nordjylland Ivar Sande.

Han understreger, at der jo ikke var noget fordækt ved det. Ændringen i hastigheden har tidligere været meldt ud, men natarbejdet skyldtes, at man ville sikre sig, at hastighedsbegrænsningen var på plads til morgentrafikken torsdag morgen.

– Vi skulle have skiftet skiltene ud i begge sider af det nordgående spor på motorvejen på strækningen, og vi ville sikre, at der torsdag morgen ikke stod skilte med 120 i den ene side af motorvejen og 130 i den anden side, forklarer afdelingslederen.

Samtidig blev trafikken generet mindst muligt af arbejdsvognene ved, at arbejdet foregik om natten. Nedskiltningen af hastigheden til 120 kilometer i timen er kun i nordgående retning på motorvejen.

Sænkningen af hastigheden har blandt andet den begrundelse, at især morgentrafikken er udfordret af, at trafikanter ved Svenstruptilkørslen kører opad rampen mod normalt nedad ved en tilkørsel. Det har betydet, at trafikanter, der skulle på motorvejen mod nord ved Svenstrup, ikke altid har kunnet nå op på de 130 kilometer i timen, før de skulle flette ind med den øvrige trafik på motorvejen. Det er nemmere at nå de 120 kilometer i timen.

– I nordgående retning er der også mere trafik i nordgående retning på grund af trafikken fra Svenstrup tilkørslen end i sydgående retning, forklarer afdelingslederen.

Han gør opmærksom på, at i forbindelse med nedskiltningen af hastigheden har man også malet de trekanter op, der findes på motorvejen syd for Støvring Nord - det er trekanter, der skal sikre, at bilisterne holder ordentlig afstand til den forankørende.

– Her skal der være to trekanter synlige mellem bilerne. Det sikrer cirka to sekunder i stopafstand. Alt for mange bilister kører med en enkelt trekant synlig, og det er langt fra alle, der kan bremse med bare et sekund som stopafstand, forklarer Ivar Sand.

Strækningen, hvor der nu er 120 kilometer i timen som højeste tilladte hastighed, har budt på flere større eller mindre harmonikasammenstød - ofte i morgentrafikken med masser af kødannelser til følge.