I Nordjylland kommer flest til skade i trafikulykker

NORDJYLLAND: 590 personer kom sidste år til skade t i trafikken i Nordjylland, og 20 personer blev dræbt.

Det gør Nordjylland til den politikreds i landet med flest dødsulykker og ulykker med tilskadekomne pr. indbygger, viser en ny rapport fra Vejdirektoratet.

I Nordjylland sker der faktisk næsten dobbelt så mange ulykker med personskade i forhold til landsgennemsnittet.

På landsplan skete der 4,83 personskadeulykker pr. 10.000 indbyggere - i Nordjylland var det tal 8,73 personskadeulykker pr. 10.000 indbyggere.

Det er - ikke overraskende - på landevejene, at de fleste kommer til skade i trafikken. Og i Nordjylland er der mange kilometer landevej, som er med til at forklare det høje antal ulykker med personskade.

- Den større andel af ulykker med personbiler i landzone kan være med til at forklare, hvorfor der sker flere alvorlige ulykker i politikredsen i forhold til resten af landet. Ulykker, der sker i landzone, vil nemlig oftere ske med højere hastighed end i byerne. Dermed stiger risikoen for, at ulykken medfører personskade, siger Vejdirektoratets trafiksikkerhedsekspert Marianne Foldberg Steffensen i en pressemeddelelse.

Og så er de nordjyske 18-24-årige - præcis som de unge på landsplan - overrepræsenterede blandt de dræbte og tilskadekomne i forhold til deres andel af befolkningen.

De unge udgjorde således 22 procent af de dræbte og tilskadekomne i politikredsen, mens de kun udgjorde 10 procent af befolkningen i Nordjylland.

- Bortset fra i de store byer er der klart flest unge, der kommer til skade eller bliver dræbt i trafikken, når de kører et motorkøretøj. Det kan hænge sammen med, at de endnu ikke har opnået en stor rutine i at færdes i trafikken, og at de unge kan have en anden opfattelse af risikovillighed og udødelighed, som gør, at de tager flere chancer og kører for hurtigt, forklarer Marianne Foldberg Steffensen.