I skyggen af corona: Valg med værnemidler

NORDJYLLAND:Når nordjyderne tirsdag bevæger sig ud på valgstederne for at benytte deres demokratiske ret til at stemme, står det klart, at mange har valgt at lytte til et af de råd, Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, gav på et pressemøde mandag i Indenrigsministeriet:

Nemlig at tage et mundbind på, hvis det gør dem mere trygge i en tid, hvor coronasmitten efter nogle måneder i bund er vendt tilbage med tårnhøje tal.

I Nykøbing Hallen valgte mange valgtilforordnede at sidde med visir som værnemiddel mod smitte. Foto: Bo Lehm

Det er første gang i nyere tid, et valg i Danmark skal gennemføres i skyggen af en pandemi, og ude på valgstederne er der sørget for masser af håndsprit og frisk luft, mens mange valgtilforordnede, som dagen igennem er i nærkontakt med vælgere i tusindvis, har valgt at benytte visirer.

Det er fem måneder siden, vi vinkede farvel til kravet om mundbind eller visirer, når vi bevægede os indendørs for at handle, spise på restaurant eller gå til lægen. Først nogle måneder senere forsvandt kravet om at benytte værnemidler i den offentlige trafik.

Tirsdag dukkede de op igen - som en måde at sikre nordjyderne muligheden for at udnytte deres stemmeret.