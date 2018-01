Havde oversavet jagtgevær i soveværelse

JERSLEV: Politiet fik i oktober sidste år et tip om, at en 26-årig mand havde et våben hjemme på sin adresse.

Det fik politiet til at køre ud til manden, og her fandt de et oversavet jagtgevær, der var ladt, i mandens soveværelse.

Den ulovlige våbenbesiddelse udgjorde langt størstedelen af straffen på to år og ti måneders fængsel, som den 26-årige blev idømt i denne uge.

Det oplyser anklager Jette Rubien.

Anklageskriftet mod manden var nemlig på hele 29 forhold. Langt de fleste af forholdene var dog af mindre karakter såsom benzintyverier og kørsel uden kørekort.

Men den 26-årige blev også dømt for at have truet sin egen mor på livet.

Den 26-årige erkendte at have været i besiddelse af det oversavede jagtgevær, men han nægtede de øvrige forhold.

Og i Retten i Aalborg ønskede han overhovedet ikke at udtale sig om sagen, fortæller Jette Rubien.

Den 26-årige valgte dog også at anke dommen til landsretten.