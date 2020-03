Tadas fra Litauen starter ny jazz-klub i Aalborg: - Vi fjerner barrierne til musikerne

AALBORG:En jazz-ballade spiller i langsomt tempo. Saxofonen trækker tonerne ud, før den springer op i skalaerne. Fløs - Køkken & Bar i centrum af Aalborgs gader er fyldt med tilskuere. Unge ansigter, som er kommet for at høre musikken og i komplet stilhed observerer de fem musikere på scenen. Tadas Pasaravicius lader fingrene glide ned over saxofonknapperne. Der er så stille i rummet, at han kan høre publikum ånde.

- Mange unge tror, at jazz kun er hygge-musik, men det er det absolut ikke. Når de kommer her, bliver de omvendt. Jeg taler ikke om avant-garde musik, men det rører dem på nye måder, og jeg hører flere unge sige, at de ikke troede, den form for musik eksisterede i Aalborg, siger Tadas Pasaravicius. Foto: Martél Andersen

Sådan kunne man opleve Tadas Pasaravicius på Fløs i Aalborg en kold vinteraften i februar. Med sig på scenen var musikere fra Danmark, Belgien, Tjekkiet og fra hans eget hjemland, Litauen. Selvom det er fire og et halvt år siden, Tadas Pasaravicius flyttede til Danmark for at dyrke musikken, er det først nu, han kan mærke, at jazz'en har rykket og fortsat rykker sig i byen.

Tiden er modnet til at udvide jazz-miljøet, fortæller han, og i marts starter han i samarbejde med Fløs og Huset Aalborg et nyt koncept op: Vest for Vesterbro.

Her skal verdensberømte og up-coming jazz-musikere farte til Aalborg for at optræde i samspil med lokale musikere i en performance, hvor musene på gulvet - publikum - skal smelte sammen med artisterne.

Idemageren fra Litauen

- Hvis du sammenligner, hvad der skete i Aalborg for fem år siden, med nu, så er der meget mere jazz i dag, siger Tadas Pasaravicius fra sin stol i baren.

Det er onsdag formiddag, og vi er mødtes på Fløs - Køkken & Bar. Tadas er iført en himmelblå skjorte med kinakrave og kulsorte polerede sko, der matcher hans tilbageredte hår. Han kigger kort ud mod de forbipasserende på gaden og fortsætter så i selvsikkert engelsk.

- Da jeg kom til byen for fire et halvt år siden, var der kun få jazzscener, men nu har byen ugentlige jazz-jams. De fungerer på en måde, hvor de musikere, som møder op, får frihed til at spille og gøre som de vil. Det får både mængden af musikere til at vokse og talentet til at stige, for de yngre musikere kan spille sammen med de mere erfarne.

- Folk vil have de små spillesteder, hvor de kan interagere med og være tæt på musikerne. På de små steder kan publikum se musikerne svede - de kan nærmest lugte, når musikken bliver skabt, siger Tadas Pasaravicius. Foto: Martél Andersen

Som søn af musikere har det altid ligget i kortene, at Tadas Pasaravicius skulle gribe et instrument. Som seks-årig tog hans far ham med i en musikbutik, og valget faldt tilfældigvis på saxofonen. Tilfældigt var det også, at Tadas Pasaravicius endte med at flytte til Aalborg for at tage sit udvekslingsophold på Det Jyske Musikkonservatorium. Efter noget tid gik det op for ham, at byens jazzscene var i rivende udvikling og havde et enormt potentiale. De ugentlige jazz-jams er en vigtigt del i den udvikling.

- Til mange koncerter er der barrierer i form at scener, vagter og måske hegn. Der er det sådan, at du ikke kommer til at tale med nogle musikere fra et symfoniorkester eller et band, og det er det vi vil undgå med Vest for Vesterbro, når vi afholder koncert-jams. Vi vil have, at det hele skal være åbent til koncerterne. Jeg forsøger at tilskynde den dialog mellem publikum og musikere.

Tadas Pasaravicius lader de sidste ord hænge i det tomme barlokale, som aftener forinden husede ham selv og andre udenlandske jazz-artister. Der var jam, musisk leg og følelser bag tonerne, og da artisterne lagde instrumenterne den aften, satte de sig efterfølgende ned blandt publikum. En aften der for Tadas står som et mindeværdigt eksempel på, hvordan barrieren mellem publikum og musikere pilles ned.

Lyd udenfor grænserne

Jazz har eksisteret i Aalborg i godt 100 år, og siden da har tilslutningen til genren bølget op og ned. Fra de fyldte swing-jazz barer i 50'erne og 60'erne, hvor gæster kyssede i krogene og dansede luftfugtigheden op, til nu, hvor publikum lyttende og mere statisk betragter kunstnerne på scenen. Aalborg er ramt af en jazz-bølge, et opsving af nye musikere og nye steder og klubber, som Vest for Vesterbro med flere. Det mener Tadas Pasaravicius skyldes et mix af flere kulturer.

- Internationale musikere bringer et spark til musikscenen med deres forskellige kulturer. Lige nu er der en bølge af nye musikere i byen, særligt på Det Jyske Musikkonservatorium, og de bidrager med nye ideer.

Tadas Pasaravicius er en del af NORDJYSKE's serie "Jazz'en vender tilbage". Her ser vi på hvordan genren blomstrer op igen i Aalborg, møder ansigterne bag musikken og ser på muligheden for Aalborg som en etableret jazz-by. Foto: Martél Andersen

Ligeledes spiller det også en stor rolle, at den internationalt kendte jazz-musiker Kenneth Dahl Knudsen er vendt tilbage til Aalborg efter flere år i udlandet, påpeger han.

- Kenneth tiltrækker mange dygtige jazz-musikere og får dem til at lære fra sig til lokale musikere i Aalborg. Han er en stor inspiration for mig, siger Tadas Pasaravicius.

Tiden er langt fra dengang hvor jazz'en var farlig, fræk, og hvor folk dansede tæt og svingede hinanden mellem benene. Men med nye internationale kunstnere, tætsiddende unge i Aalborgs cafeer og nye jazz-tiltag gør Tadas Pasaravicius sig en selvsikker betragtning over musikken.

- Jazz er ikke kun på vej tilbage, det bliver også bedre end før.

Vest for Vesterbro afholder sin første session 27 marts på Huset Aalborg og Fløs og bliver med Tadas Pasaravicius' ord en sær blanding af ideer.

Scenen gæstes af danske Uffe Markussen på saxofon, litauiske Agne Pasaraviciene på klaver, belgiske Yannick Ballmann på trommer og tjekkiske Jan Sedlak på bas. Tadas Pasaravicius optræder også selv på saxofon i en koncert, der bliver hans måde at sige tak til Aalborg på.