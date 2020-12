Nye restriktioner på vej - Nordjylland kan gå fri

De nye restriktioner, som tirsdag blev varslet for yderligere 10 nordjyske kommuner, er endnu ikke trådt i kraft, før nye restriktioner er på vej.

Det bekræfter sundhedsordfører for Konservative Per Larsen onsdag middag overfor NORDJYSKE.

- Vi er blevet varslet et covid-følgegruppemøde senere onsdag. Der er nye tiltag på vej, siger Per Larsen, der endnu ikke ved, hvornår der er møde.

Selvom Per Larsen ikke kender dagsordnen på mødet, tvivler han på, at Nordjylland bliver ramt af nye restriktioner.

- Vi skal dæmme op for smitten, og den er ekstremt voldsom på Sjælland, og derfor giver det bedst mening at sætte ind med restriktioner her. Tirsdag blev restriktionerne udvidet, så de gælder flere kommuner i Jylland, men det bliver smitten på Sjælland ikke mindre af, siger han

- Jeg går ikke ud fra, at nye restriktioner vil ramme Nordjylland, men lige nu ved vi ikke så meget, siger Per Larsen, der understreger, at man følger anvisningerne fra sundhedsmyndighederne.

Smitten per 100.000 indbyggere er ti gange højere i København og en del af omegnskommunerne sammenlignet med Hjørring Kommune. Tirsdag var smitten i Hjørring Kommune per 100.000 indbyggere på 80, mens smitten per 100.000 i København var på 822. I syv kommuner omkring København var smitten på over 700 per 100.000 indbyggere.

Ifølge Ritzau svarer statsminister Mette Frederiksen, direkte adspurgt af journalister om, hvornår der bliver meldt noget ud om yderligere covid-19 restriktioner:

- Vi ses senere på dagen.