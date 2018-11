Ikea advarer mod spisebord: Glasplade kan falde af

NORDJYLLAND: Ikea tilbagekalder nu et spisebord, der kan være farligt at bruge.

– Sikkerhed har altid høj prioritet i Ikea. Vi opfordrer derfor alle kunder, der har købt et Glivarp-spisebord i hvidt glas om at stoppe med at bruge produktet, lyder det i en pressemeddelelse fra møbelgiganten.

Det skyldes, at kunder har gjort Ikea opmærksom på, at en tillægsplade i spisebordet kan løsne sig fra skinnerne og falde af.

– Alle vores produkter er testet og overholder gældende standarder og lovgivning. På trods af det har vi modtaget rapporter om, at tillægspladen på bordet er faldet af. Kundernes sikkerhed har altid førsteprioritet i Ikea, og derfor har vi valgt at tilbagekalde det pågældende produkt som en sikkerhedsforanstaltning, siger Cindy Andersen, business area manager i køkkenafdelingen, Ikea of Sweden.

Kunderne bedes om at returnere spisebordet og få pengene igen. Det kan ske i alle Ikea-varehuse, også uden købsbevis og kvittering.