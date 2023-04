Første havørneunge i over 100 år

MORS:En lille ny morsingbo er kommet til verden - ovenikøbet en sjælden én af slagsen. Så sjælden, at der ikke er set magen i de seneste over 100 år.

Der er tale om en havørneunge, som et havørnepar i de seneste mange uger har ruget ud i den rede, rovfuglene har etableret i et træ i vådområdet Jølby Nor, der ligger midt på Mors.

Ifølge Morsø Kommune har der ikke siden 1911 været et ynglende havørnepar på Mors.

Årsagerne til, at det nu er lykkedes at få et af de sjældne rovfuglepar til at yngle på Limfjordsøen skyldes ifølge kommunen højst sandsynligt, at området Jølby Nor for tre-fire år siden blev reetableret som vådområde. Her blev 421 hektar omdannet fra landbrugsarealer til vådområde med store søer. En natur, der passer rovfuglene langt bedre.

Samtidig gav man også de sky havørne plads og ro til at blive i reden og ruge æg ud.

Morsø Kommune udstedte i marts måned et forbud mod at færdes i området omkring reden frem til 1. september, ligesom man heller ikke må færdes på andre ejeres grunde og marker uden tilladelse.

Til gengæld har rovfuglene været så betænksomme at placere reden i et lille skovområde tæt ved Lyngbro Bæk, vest for Vestmorsvej, hvor reden kan ses fra offentlig vej. Med en god kikkert eller teleskoplinse burde det derfor være muligt at se havørnene - og måske også havørneungen - ligge i reden.

Morsø Kommune skriver på deres Facebookside, at man arbejder på, at der kan etableres et udkigstårn, så det bliver lettere at nyde synet af de sjældne rovfugle.